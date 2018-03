Después de la borrasca de estos días, mucha gente venía alertando sobre la cantidad de basura que estaba dejando el mar al retirarse. Basura que, salvo en los casos en que había sido el propio mar el que la generara al azotar chiringuitos y espigones sin piedad, nosotros mismos habíamos producido. Esto provocó un llamamiento en las redes sociales para que el domingo por la mañana se acercaran voluntarios a la playa de Santa Catalina, en concreto a las Redes, para aprovechar la marea baja y recoger de forma altruista lo que se pudiera. Esta iniciativa, privada, pretendía hacer una batida para evitar que esos pequeños residuos acabaran en el mar. El gesto puede parecer pequeño, ingenuo o interesado, simbólico, no sé, se me ocurren muchos enfoques, pero confieso que nunca se me habría ocurrido adelantar algunos de los comentarios que provocó en las redes sociales. Hubo indignación por entender que la labor correspondía al Ayuntamiento; por considerar que, habiendo tanto paro, habría que pagar a gente sin trabajo para esta labor; por tener que aportar guantes y bolsas de basura, además; por haber elegido Las Redes, por qué no La Puntilla, que "vallan los pijos que son los que mas ban"… y así hasta que, tan descorazonada lectura, acabó dejándome en otro mar, ahora de perplejidad ¿Por qué estamos tan enfadados? Está claro que el acto era un llamamiento para mirar por nuestro entorno, que se hacía de buen rollo, que no discriminaba a nadie, que aclaraba que ojalá acudiera gente suficiente como para abarcar todas las playas, pero que por algún sitio había que empezar... Entonces, ¿por qué polemizar? ¿Es odio social o solo la moda de provocar tan común en las redes sociales? No acabo de entenderlo. Al criticar todo, se corre el peligro de que la acción quede solo en la queja mientras el denunciante se vuelve al sofá a seguir esperando que las cosas se solucionen. No creo que criticar al poder sin más sea un camino, me parece que a veces los gestos también ayudan: señalan el problema, cumplen una labor educativa y concienciadora, se convierten en un símbolo…

Finalmente a Las Redes acudió bastante gente (no sé si pijos) con bolsas de basura propias y ganas de colaborar.