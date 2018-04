La Barcelona World Race

Cuando ya me tenía imaginado casi todo acerca de la demagogia y las mentiras de algunos de nuestros políticos, ante la última me quedo más perplejo.

La historia es esta. Llega la noticia de la cancelación de la que iba a ser la cuarta edición de la regata de vuelta al mundo BWR y me quedo atónito cuando leo en el Diario que el nuevo candidato a la Alcaldía de Cádiz, el señor Juan José Ortiz, pide que Cádiz aspire a organizar la edición que deja Barcelona.

Desconozco si estas declaraciones denotan las típicas mentiras y demagogias baratas de determinados políticos. Lo que desde luego está más claro que el agua es que, al menos en este caso, no tiene ni idea de lo que habla. Y si esta es una de sus apuestas para el futuro de Cádiz, aviados vamos como todas sean así.

Con el conocimiento que me da el haber asistido a lo largo de 25 años a cuatro salidas de la Vendée Globe, he acudido a Les Sables d'Olonne en cuatro ocasiones, a Saint Malo a una de la Ruta del Ron, a Le Havre a dos de la Transat Jacques Vabre y tres a Barcelona a la de la BWR, les puedo decir con claridad absoluta y plena que tanto los candidatos como algunos de los presidentes de entidades deportivas que también se han referido a esta posibilidad no tienen ni idea de lo que hablan.

En primer lugar el presupuesto para la organización y ejecución de la regata es de 12 millones de euros, ¿quién los pone? También deben saber que el contrato que une a la Fundación Oceánica Barcelona, entidad organizadora, con la IMOCA, asociación que une a los barcos participantes, es exclusiva, y así un largo etcétera.

No entiendo que algún presidente de organismo y entidades hayan sugerido también su organización. Señores, un poco de seriedad. Si no se ha sido capaz de mantener a regatas señeras en la Bahía, qué hacemos pidiendo la BWR. La regata se perdió para siempre. Seguiremos informando.