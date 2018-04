Volviö a mostrarse el Cádiz incapaz, pese a su gran partido, de ganarle al Sporting en casa. Un punto que a algunos se les antoja insuficiente, pero no, no lo es en absoluto. Rascar un empate en casa ante un equipo que va como un tiro hacia primera de manera directa jamás puede considerarse insuficiente. Entre los puntos que podríamos echar de menos a final de temporada les aseguro que no va a estar este. Es un punto que nos permite ganarle el goal average al Sporting y seguir en puestos de play off. Los puntos que quizás echemos de menos serían los de partidos como los del Almería o Reus. Esos sí. En fútbol no hay rival pequeño pero era más necesario haber sacados esos puntos que los del domingo. Pero bueno, tragedias ninguna. Ahí seguimos. Y sin gol, lo que se puede considerar un auténtico milagro.

Lo que no entiendo es que ahora se diga que al Cádiz le puede estar pesando eso de estar más de 20 jornadas arriba. La presión no debe existir, porque se está haciendo lo que se tiene que hacer. Y el fútbol no es deporte para estar especulando posiciones. Claro que estando más atrás y metiéndote al final en play offs se tiene menos presión que estando media liga arriba para poder perder el play off al final. Pero eso no se decide. Se juega domingo a domingo y las cosas vienen solas. En motociclismo, el recordado Ángel Nieto siempre prefería ir detrás del primero, observarlo, ponerlo nervioso y que no supera donde lo iba a pasar. Pero ahí era uno contra uno y Nieto sabía de su poderío para pasarlo donde sabía que podía hacerlo. En fútbol hay más rivales en juego y nunca se puede especular de esa manera porque, entre otras cosas, tampoco está el Cádiz (ni ningún otro equipo) para decidir cuando se va a por el partido y ganarlo. Así que cuanto mejor asumamos que lo que hay es lo que hay, pues mejor. Y si estar arriba conlleva más presión, pues habrá que saber convivir con ellas. Sin sacrificio, sudor y presión no se consigue nada. Algún que otro Masters o un par de cremas, a lo sumo, pero eso no tiene nada que ver con nosotros. Al Cádiz le queda un calvario para seguir ahí arriba, Hay que asumirlo. Seis partidos, el de hoy y el siguiente fuera de casa, y rivales como Valladolid, Zaragoza, Tenerife y Granada, todos ellos metidos en la pelea por el ascenso. Una monería, vamos. Pero es lo que hay. Hay que ganar. Cervera habla de la "importancia" de ganar, tras cinco semanas sin hacerlo.

Pero no es importante. A estas alturas resulta vital. Si el Cádiz continúa sin ganar se queda fuera. No hay más. Repito, tampoco sería un fracaso, pero se queda fuera a este ritmo de puntos. Con la tabla tan apretada que hasta el duodécimo clasificado está peleando por subir, ya me contarán. Y visto lo visto, hay que ponerse el mono de trabajo bien fajado y quizás haya que arriesgar algo más en algún que otro partido. En la Liga de los 3 puntos suma lo mismo ganar un partido y perder otros dos que empatar los tres, diferencia de goles parte. A por todas, o nos apagamos.