La cosa va de cumpleaños. ¿Celebraremos alguno? Esperando estamos. ¿No son rentables las celebraciones? Todo depende de que celebremos o, probablemente, de cómo lo celebremos. Es decir, saber o poder sacar rentabilidad. De todas formas siempre hay un motivo que justifique o no justifique la celebración. Bahía Sur cumple sus veinte y cinco años. Fue el primer centro comercial de Andalucía.

Durante el primer gobierno de Antonio Moreno, quizás su mejor etapa, que hizo lo que el gobierno anterior no pudo o no le dejaron. Parque Bahía fue lo imposible y se tuvo que cambiar a otra zona y con otro nombre, Bahía Sur, inaugurado con una grandísima expectación. Una zona deportiva comercial que supuso una nueva visión del consumo de los ciudadanos. Qué duda cabe que significó una inyección de modernidad para la ciudad y un empuje para su ya alicaída economía. Con la construcción de este complejo comercial, deportivo y hotelero, La Isla pretendía modernizar su vida socioeconómica. Bahía Sur fue una inyección de modernidad, una fuente de esperanza, una gran visión de futuro de un gobierno municipal que se adelantó a lo que luego vendría. Hoy Bahía Sur sigue siendo el lugar preferido de los consumidores locales y de los alrededores y por cierto, con el único hotel construido en este cuarto de siglo. Pero no todo estuvo a favor de este parque comercial. Los ecologistas y los partidos de la oposición jugaron fuertes en contra de su construcción, además de las protestas de los comerciantes del centro de la ciudad.

No se puede olvidar la gran demanda de sentencias judiciales que se perdieron por las irregularidades cometidas en su construcción y cuyo coste todavía hoy, después de veinte y cinco años, no sabemos los ciudadanos. ¿Qué se podría haber hecho mejor? Probablemente. Pero ahí quedó. Además se tenía que haber acompañado de medidas favorecedoras para el comercio tradicional, que desde entonces, sigue sin encontrar el lugar que tuvo y que perdió. Aunque hay que reconocer que no todas las culpas las tiene el complejo comercial y deportivo. El comercio local, salvo excepciones, no ha sabido adaptarse a las nuevas demandas del consumidor y el Centro Comercial Abierto demanda mas inversiones de la administración y con más aciertos, que hagan del centro de la ciudad un lugar moderno, atractivo y cómodo para el consumidor. Pero de todas formas, hay que reconocer que, hoy todavía después del tiempo pasado, ha sido la mejor ( y única) gran inversión que se ha hecho en la ciudad. Lástima que esa modernización, que se esperaba, se quedó en solo eso. La ciudad, su gobierno, a pesar de las mayorías absolutas (Antonio Moreno ha contado con el apoyo ciudadano más grande de la democracia en La Isla) no continuó o no supo construir lo que de él se esperaba. Tuvo todo a su favor para conseguirlo, pero no pudo ser. Bahía Sur, un gran proyecto, una gran visión, se quedó en eso. Hoy la ciudad sigue esperando su segunda modernización porque Bahía Sur ya es insuficiente. ¿Parque comercial Janer? ¿Los Polvorines?