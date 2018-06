Si de verdad se quiere ocupar un puesto que dé opción a jugar el play-off del ascenso, ello pasa por ganar en Granada, equipo que ya no se juega nada. En consecuencia, al Cádiz no le queda otra que salir al campo de Los Cármenes con la mente puesta en el triunfo. Todo lo que no sea eso significará que se estará en Segunda División una temporada más. Y eso supondría un serio varapalo para el equipo y para la afición amarilla.

Los de Álvaro Cervera deberán dejar los miedos en los vestuarios y afrontar el partido con la cabeza alta y mentalidad ganadora. Esta es la única fórmula que se ha de adoptar si se quiere poner la mirada fija en los play-off del ascenso. Quiero con ello decir que a Granada se ha de ir con la seguridad de jugar un partido con talante atacante. No vale salir a empatar, que es una manera de empezar a perder… Este axioma lo argumentaba Domingo Balmanya, exseleccionador nacional y exentrenador del Cádiz C.F. en la etapa de la década de los ochenta, una época ésta en la que el equipo amarillo ofreció su mejor fútbol, gracias a un magistral centro de campo compuesto por Ricardo Ibáñez, Eloy Matute y Fernando Carvallo, éste conocido como el "chileno de oro" dada su enorme capacidad para el manejo del balón con ambas piernas. Se llegó a decir de él que tenía un guante como pierna. Con Balmanya como técnico se estuvo dos años seguidos rozando el ascenso a Primera División; sólo el infortunio lo impidió. Ahora se está soñando con esa meta vía play-off de ascenso. Y ello pasa por ganar el domingo en Los Cármenes ante un Granada que, insisto, ya nada se juega. En consecuencia, los de Álvaro Cervera deben saltar al vetusto campo del cuadro granadino luciendo la elástica amarilla con el siguiente lema: "A un paso del ascenso". Pues, eso, sí o sí… No queda otra si se quiere mantener las espadas en todo lo alto. Vamos, pues, a encarar ese partido con las mayores ambiciones. Lo contrario sería recibir un duro varapalo.