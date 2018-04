En los dos últimos partidos el Cádiz sólo ha sumado dos puntos. Uno frente al Huesca, en Carranza, y otro contra el Rayo (en Vallecas). No es un mal balance si nos atenemos a que ambos equipos comandan la tabla clasificatoria. Pero a partir de aquí es cuando el equipo amarillo está obligado a sumar de tres en tres si quiere acabar la Liga 1/2/3 en puestos de ascenso directo. Es la más fiable manera de alcanzar el objetivo. Yo soy de los optimistas y veo al Cádiz capaz de lograr esa meta, pues todo lo que no sea ganar, ganar y ganar se verá acompañado con el más difícil todavía. ¿Va a ser capaz el cuadro del Ramón de Carranza de batir este récord? En ello confiamos porque hay equipo para jugar bien y certificar el alcance de los tres puntos frente a rivales que ni mucho menos son superiores al Cádiz. Lo que hay que esperar es que Alberto Perea se recupere de su lesión y Cervera puede contar con su concurso, porque si ha quedado claro en el once amarillo es que la participación de este jugador es fundamental, por lo mucho que aporta: rigor, crédito y espíritu de lucha.

Frente al Almería, que está en zona baja, el Cádiz debe anotarse el triunfo, pero, eso sí, sin demasiadas confianzas porque el conjunto almeriense llegará a Carranza dispuesto a arañar alguno de los puntos en litigio. No hay, pues, que confiarse ya que el más tonto es capaz de hacer un reloj de cuarzo.

Y a estas alturas, con el final de la campaña a tiro de piedra, el cuadro de Álvaro Cervera no puede permitirse el lujo de ceder ni un punto. Le va en ello seguir de cerca alcanzar los puestos de acenso directo. Así, pues, a partir de aquí hay que salir a por todas frente al equipo que sea, y si el almeriense no está en su mejor momento, mucho peor: No hay nada como no fiarse de un león herido. Y el Almería lo está. ¡Ojo al dato!