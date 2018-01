Quizás cuando los aficionados seamos más exigentes con una película de producción multimillonaria, que con tal comparsa o con tal chirigota. Quizás cuando nos demos cuenta que la gente del Carnaval no salen de los ensayos en lujosos Audis como Cristiano Ronaldo, ni viven en burbujas de papelillos. Quizás cuando las exigencias las pongamos en el simple disfrute particular, y no en desmembrar una agrupación de Carnaval fabricada en seis meses, al ritmo de una por año desde hace más de veinte, intentando hacer una tesis doctoral y un psicoanálisis del autor por cada verso escrito. Quizás cuando valoremos en su justa medida lo que aquí se hace, con sus dificultades y sus limitaciones, con su mérito y su puntito. Quizás cuando nos paremos a pensar que las parejas envejecen, los niños crecen, los amigos se van y mientras, tú sigues ahí escribiendo, ensayando, en tu mundo. Quizás cuando nosotros, autores y componentes, dejemos de alimentar ese mito de que estamos en otra esfera espiritual de arte y tronío, cuando bajemos el balón al pasto. Quizás cuando tú y yo, le encontremos el auténtico sentido a esa vida de encerrarse en un local, exprimirse el coco, y pasar el verano cantando coplas que tienen sentido en febrero. Quizás cuando la admiración no sea idolatría, cuando el hobby no sea fanatismo, cuando nos demos cuenta de que el Carnaval no es la única opción, ni como oyente, ni como actuante. Quizás cuando veamos por una camarita lo desastroso que puede ser un ensayo en un día de lluvia de noviembre. Quizás cuando dejemos de hundir en la miseria a un albañil por desafinar en una nota, y no nos paremos a juzgar a un cantante profesional por poner perlita malamente. Quizás cuando miremos un poco atrás y veamos que los mismos de hoy, eran los mismos de hace veinte años. Quizás para entonces, entenderemos la decisión de Don Constantino Tovar Verdejo. Yo creo que te entiendo, Tino.