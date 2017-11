Oye eres mucho mas educada que yo ¿eh? Cómo se puede atrever una andaluza a demostrar en público que tiene formación y educación. Además, ¿más que un vasco? ¿más que un catalán? Esto sí que es un cambio. Para ser andaluza (y yo diría que mujer) eres mucho más educada que yo. Ésta fue la contestación de Odón Elorza a una diputada de Podemos, Noelia Vera, en la noche de la Sexta. Un programa que he dejado de ver porque le ha hecho mucho daño a la política de este país. Se trata a la política de una forma muy sesgada, frívola, política espectáculo. Este programa de debate se ha convertido en el Sálvame de la política. Pero el caso es que una más. De derechas, de izquierdas, del norte, del centro, del este, da igual. Es la imagen que tienen en el resto de España de nosotros, los andaluces. Después de cuarenta años el sur seguimos siendo la diversión del resto. La frase de Elorza lleva mucho veneno. Un vasco tiene que estar por encima de los demás. Y sobre todo encima del sur, faltaría más, qué atrevimiento. Escuché hace tiempo a alguien decir que hubo una vez un conferenciante intelectual andaluz en el País Vasco y un asistente desde el público le interpeló criticando precisamente a la cultura andaluza. El conferenciante le dijo, mire usted nosotros cantamos " a dónde estuviste anoche que con el pelo mojao llegaste y no llovía", mientras ustedes aquí cantáis "las vacas del pueblo se han escapáo". Fíjense si fuéramos los andaluces los que nos dedicáramos a levantar piedras. Los primeros que criticaríamos esta costumbre, que algunos dicen deporte, seríamos los propios andaluces. Miren la contestación del empresario andaluz que intentó besar a la diputada andaluza Teresa Rodríguez, lo hice porque es de Cádiz y todo se lo toman a chiste. Acabáramos. Y esto es lo que tenemos. Y somos los culpables. Es la imagen que seguimos vendiendo y esto hace que las grandes industrias no vengan aquí. Nos hicieron para hacer reír a los demás. Nos hicieron para darle alegría al resto de los españoles. Y después dicen otros que España les roba. Cuántos años llevamos por este rincón sin recibir nada. ¿Qué ha venido después de la Expo que Felipe González se atrevió a traer a Andalucía? Es lamentable que un político que reivindica la izquierda incluso frente a compañeros de su propio partido tenga esta versión xenófoba de otra parte del país. Dice Maravall en El País que "La izquierda tiene que defender la igualdad y rechazar lo que ya es un inicio de xenofobia". El gobierno de Andalucía ha sido esta vez mas indulgente con Elorza. Un joven que lleva en política desde el año 1979 y que fue alcalde gracias a los votos de otros partidos, entre ellos el PP. Y no puede ser. Da igual del partido que sea el impresentable de turno. Estamos hartos de ser la cola del país. Y ahora que está de moda la reivindicación del 4 de Diciembre es el momento de alzar la voz y vender las excelencias de nuestro pueblo. A veces pienso que nos vendría bien por aquí un poco del nacionalismo que venden algunos. No somos mejor que nadie, pero tampoco menos y estamos hartos del maltrato que se nos da.