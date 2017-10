Otra semana más. Y van siete sin lograr una victoria. Preocupantes cifras, no lo vamos a negar. Y que no quiera verlo, abanderado en que el mejor cadista es aquel que anima a su equipo hasta cuando juega en el FIFA 18, es que pretende negar la evidencia. Preocupa que pasen las semanas y no se enderece el rumbo. La imagen en el partido de copa es de agradecer, pero en el fútbol no se vive de imagen. Mi televisor de 48 pulgadas da una imagen excelente todos los días y lleva un año y medio sin ganar un partido. Y la situación ha llegado al punto de que hasta el propio entrenador cadista reconoce que así no se da el nivel para ganar en esta categoría. ¿Lo quieren más claro?. Pues es imposible. La diferencia está en "dar el nivel" o "tener el nivel". Si se tiene el nivel y no se está dando, es grave pero tiene solución. Si no tenemos el nivel, estamos muertos. Me inclino por la primera opción. El equipo parece que se vio gallito tras las cuatro primeras jornadas y ha cogido una pájara donde el fútbol lo ha devuelto a la realidad. Se pudo haber ganado antes, pero ante la Cultural Leonesa volvieron a verse ganadores antes de tiempo. Creo, como Cervera, que se saldrá de la crisis pero de no hacerlo pronto el ambiente se va a caldear. Dicen los números agoreros que no podemos caer en zona de descenso en esta jornada, salvo que perdamos y ganen nuestros cuatro perseguidores. Entrar en esos números es un error. Si se sigue sin ganar, es cuestión de tiempo entrar en zona de descenso. Si no ganas, tarde o temprano te metes abajo. Y no, ni lo estoy deseando ni me alegro del mal del equipo, Faltaría más. Es la puñetera realidad. Ojalá hoy le metamos 5 al Rayo Vallecano y vuelva la tranquilidad deportiva. Hacen falta ya tres puntos como el comer. Ni buena imagen ni niño muerto. Si se gana con buen juego perfecto y si no, como decían Los Naranjitos de Juan Rivero "aunque sea de penalti y a un minuto del final". Todo lo que no sea eso en el día de hoy será chungo. Y olvidémonos de que de momento no hay presión en la tabla. Siempre es mejor ganar cuando tienes el agua en la cintura y no en el cuello. Que luego vienen las prisas y la "mala suerte". El rival de hoy es de los de arriba y uno de los legendarios. ¿Y qué? Al líder de la categoría, Osasuna, le pudimos haber ganado si no hubiéramos tirados tres penaltis como el Maestro de Kung Fu. A partir de ahí se torció el partido.

El Cádiz le puede ganar a cualquiera. Pero es que esto no es una exclusiva del equipo de Cervera. Es que en esta categoría cualquiera le puede ganar a cualquiera. Y Carranza no es plato del gusto de ningún equipo, por mal que estén los locales. Hoy hay que tomarse el partido como una final. Lo es. Vamos a dejarnos de pamplinas. No ganar es instalarse una semana más en la duda, en el "saldremos de esta". Claro que saldremos, pero si no nos tomamos cada partido como un todo y no como una parte del todo no vamos a ningún lado. Claro que hay tiempo. Pero mejor emplearlo en disfrutarlo tranquilos.