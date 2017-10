Estás más o menos acostumbrado a conocer noticias como la de este lunes, cada día mueren personas en circunstancias "raras", pero cuando conoces a LA persona te lo crees más, es como todo, si no te roza siempre puedes sentirte mejor pensando que no es verdad.

Desgraciadamente la muerte de Esperanza Jiménez es uno de esos casos en los que la realidad es la que es y aparte de muy triste, impactante en tanto se trata de un asesinato por mucho que el tiro que la mató iba para un malo y no para ella. Podemos analizar lo que rodea a su muerte pero aunque he tenido la tentación de hacerlo, no seré yo quien la repruebe por estar ahí, no sé si la llevaron, si existe alguna empresa de turismo que comercializa esa aventura mortal, o si simplemente ella quiso conocer más porque ya conocía todo lo demás.

Me cuesta pensar que nadie en su vida la llevara donde no quería, y además, qué más da, habría ocurrido en cualquier otro lugar, era más probable que le pasara algo así a que le cayera una maceta de geranios paseando por El Puerto. Esperanza se ha ido a lo grande, como era ella y no sólo por su envergadura física. Seguramente no había ninguna necesidad de dar un paseo por un territorio en guerra, estando, como estaba, de turismo, y habrá que ver qué pasó para que no se repita, pero conocer las razones que la llevaron a ese determinado lugar no le va a devolver la vida.

Lo que sí sé es que el policía que disparó jamás sabrá lo viva que estaba la persona a la que mató un fatídico 23 de octubre de 2017, ni cuanto se llevó por delante esa inoportuna bala. Porque Esperanza era un poco más de todo, yo siempre se lo decía, "eres la exageración personificada"; la más guapa, la más simpática, la más comercial, la más divertida, la más generosa, la más auténtica, y también la más descarada cuando quería serlo, la más enfadada cuando lo hacía, la más implacable y la persona que con una mirada o un gesto te hacía sentir todo lo bien o lo mal que pretendía. Esperanza se ha ido haciendo ruido porque ella era ruido, y lo provocaba por donde pasaba y en quienes tuvimos la oportunidad de conocerla.

Cada uno que se consuele como quiera, yo lo hago pensando que Esperanza murió estando viva, algo que no todo el mundo puede decir. Descansa en paz querida, o no, mejor móntala gorda donde quiera que estés y sigue disfrutando del viaje.