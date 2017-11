Asihtur, una apuesta por la ciudad

No es fácil poner de acuerdo a todo el mundo. Y hay opiniones para todos los gustos. Lo fácil es no hacer nada, no arriesgar. Vas a ser criticado por ambas cosas. Si creas algo nuevo, recibirás críticas. Si no haces nada, pues igual. Siempre hay descontentos. Se acepta. Pero cuando las críticas son ofensivas y sin razonar, lastiman. Yo no sé en otros lugares, pero aquí, en nuestro pueblo las críticas son el deporte local. Y sin mirar al pasado, que ya es hora, tenemos que situarnos en el presente y comparar, pero de una forma sana. Verán, decía yo, en un anterior comentario, que antes había que salir fuera de la ciudad para encontrar algo nuevo, distinto y que al llegar a ésta, la nuestra, nos encontrábamos con un desierto de ciudad. Era la cara y la cruz. Era la comparación.

Pero desde hace unos años, pocos, pocos, el cambio ha sido radical. Hoy no hace falta irse fuera para poder comer. Hoy, la ciudad, en una apuesta por la recuperación del centro, hace eventos que llenan las calles y, por lo tanto, la hostelería. Hoy, las fiestas son de mayor calidad. Se decía, la dichosa mirada atrás, que aquí se hacían fiestas pueblerinas, que no pensábamos que éramos una ciudad de cien mil habitantes. Fíjense ustedes como fueron las últimas Navidades. Igualmente Halloween, enorme ambiente. Semana Santa, con las balconadas señalando una apuesta por el señorío de unas fiestas que traspasan nuestras fronteras. El éxito de este año de la Feria de la Tapa o la fiesta del jamón en la Alameda.

Este pasado fin de semana le ha tocado el turno al pescao de estero. Un gran referente en la olvidada gastronomía isleña. Y me ha sorprendido y no gustado las críticas recibidas en las redes sociales con comentarios de mal gusto. La mayoría por el precio. Aquí, que queremos todo gratis, ponerle precio a algo es para esperar críticas. En todo esto algo tiene que ver el gobierno local. Para lo malo y también para lo bueno. El gobierno crea el ambiente. El resto lo tienen que hacer otros. En este caso los empresarios de la hostelería. Y ésta es una de las partes importantes para el progreso de la ciudad. La hostelería crea empleo, crea riqueza y es imprescindible para que vengan visitantes.

Y en esta nueva etapa tiene mucho que decir la joven asociación Asihtur, unos jóvenes empresarios que están dándole un cambio a la hostelería local. Y esta asociación ha sido la culpable de la puesta en escena de la Feria del Estero. Y ha tenido mucho que ver con el cambio dado este año a la Feria de la Tapa. Están cambiando la hostelería, adaptándola a los nuevos tiempos, a la nueva cocina, a las nuevas demandas del consumidor. Y esto es así. Falta mucho, claro que sí, pero este es el camino. Llevar lo del estero al patio del Castillo no está mal. El Puerto lleva años haciendo lo mismo en el castillo de San Marcos. Y no pasa nada. Es aprovechar un sitio público, un patio, que tampoco tenemos mucho en la ciudad. Y que hay que pagar, pues claro como en cualquier sitio. Aquí seguimos queriendo todo gratis, paro después pagamos fuera lo que no queremos pagar dentro. Por consiguiente felicitar a esta asociación por su apuesta por la calidad y dinamismo de la ciudad.