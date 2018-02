Aros congelados

Yo estoy como un lagarto buscando un rayo de sol que me caliente las ideas y me topo con la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno. Qué escalofrío me da pensarlo. Diez grados bajo cero y esa gente pensando en ponerse el chándal para desfilar. ¿Cuánto dura el calentamiento de un deportista de invierno? ¿Qué grosor tienen las mallitas de estos muchachos y muchachas?

Las dudas sobre estas Olimpiadas en versión congeladas me asaltan. ¿Cómo se pronuncia Pyeongchang? ¿Qué equipo diplomático tienen los coreanos para pasar de amenazas nucleares a jugar juntos un campeonato olímpico? Dadle una medalla de oro a esos del tirón. Los coreanos viven en la frontera más caliente del planeta con rifi-rafes continuos. Pero no pasa nada, cómo enfría mejor una situación bélica si no es con unos Juegos Olímpicos de Invierno. La simpleza lógica apabulla.

Japón temblaba, China resopla, Estados Unidos encabritado, Rusia vigilante y el COI consigue lo que la ONU no ha podido hacer en más de medio siglo de blanda diplomacia. Las Coreas van juntas, de la mano, con bandera unificada, saltando felices como anfitrionas de un campeonato que nunca hubiesen dejado a los norteños organizar por sí mismos. Sin embargo, si voy, si no voy, se han venido arriba y la margarita deshojada dice que van, pero si defienden la misma bandera que no es la tuya ni la mía, sino la de Corea, aquella patria separada por un paralelo y dos guerras, la de verdad y la Fría. Ajá, la cuadratura del círculo, frívolo homenaje del telón de acero mediante unos Juegos Olímpicos del Frío. Y ya si dejamos fuera a Rusia... Será por el dopaje o porque en realidad han invitado a la Unión Soviética y esta no ha respondido si viene. Los rusos que van lo hacen bajo bandera neutral y se quedan sin himno al que lagrimear si consiguen ganar algo. Me quedo frío sólo de pensarlo.