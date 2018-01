Las cosas que pasan en el Carnaval de Cádiz no dejan de sorprenderme, a pesar de los muchos años que llevo en esto. Me acabo de enterar que en la primera fase del Concurso del Falla el Jurado Oficial no tiene que puntuar. Tiene simplemente que dar un apto o no apto a las agrupaciones para que puedan pasar a la siguiente fase.

Me dicen, y he comprobado que es cierto, que el Jurado no quiere utilizar esas expresiones de apto o no apto. Que les parece algo muy duro y que van a utilizar el término clasificado o no clasificado. No quieren, por lo visto, causar algún trauma a los muchachos que reciban un brusco 'no apto'.

Es el signo de los tiempos. En los colegios ocurre lo mismo; los profesores no quieren traumatizar a nadie y burros redomados pasan sin dificultad los cursos y luego pretenden llegar a la Universidad y ser ingenieros de caminos, canales y puertos. Y todo por no dar un suspenso a tiempo.

Vamos a ver si nos dejamos de pamplinas. Las agrupaciones que pasan por las tablas del Falla no tienen piedad con nadie. Del Papa al Rey de España todos han recibido lo suyo. Este año le ha tocado al Puigdemont y al ojo a la virulé del preso Junqueras.

Aquí se han burlado hasta de los defectos físicos de algunas gaditanas. Así que no creo que tengan derecho a traumatizarse por recibir un simple 'no apto'.

Y si se traumatizan, no pasa nada. Siempre cabe la solución de mandarlos directamente a.... Valdeajos.