Ahora que los medios escritos de comunicación tienden a suprimir las páginas de contactos -sexuales se entiende-, y antes de verse privados de esa fuente de ingresos, parece ser que están estudiando la forma de sustituirlos por otros de distinto contenido aunque de la misma naturaleza. Ya especificaré.

A principios de los sesenta del siglo pasado había algo en Madrid que sorprendía al provinciano recién llegado: la devoción por los diarios, no para estar al día sobre lo que acontecía, que siempre era lo mismo, sino para devorar los anuncios por palabras que aparecían en las páginas dedicadas a las ofertas de trabajo. De los matutinos el preferido era el 'Ya', más abundante; de los vespertinos, 'Pueblo', seguido de 'Madrid' hasta que lo voló Carrero. En aquella España imperial no había oficinas del paro-empleo, ni agencias de trabajo temporal, en cambio había talleres, comercios, empresas que necesitaban aprendices -sin especificar la edad- donde se iban aprendiendo los oficios desde abajo, a pesar de que por entonces existía la Formación Profesional más importante que se ha tenido nunca; un oficial salido de aquel sistema le daba sopas con ondas al mejor ingeniero técnico de hoy en día. Dicho queda.

Aquellos anuncios eran el termómetro más fiel para retratar la sociedad de entonces. Leer, por ejemplo: "Se necesita chica para todo, inútil sin referencias" ¿No abría un mundo de sugerencias con su interrogante, su misterio, con su pizca de picardía y de aventura?. ¿Y este otro? "Se ofrece señora de compañía. Madura, impecable aspecto". ¡Otro océano por descubrir! ¡Cuánta ternura, cuánto empaque en tan pocas palabras! Recuerdo haber leído: "Urgente: Se necesita ama de cría", reclamo que bien podía interpretarse como que la madre de la criatura hubiera muerto en el parto o que se trataba de las que creían que dar la teta era contraproducente para conservar la figura. En fin, ¡lo que se aprendía entonces!

Pero a lo que iba, a que la supresión de ciertos anuncios en los periódicos van a repercutir directamente en sus cuentas de resultados, ¡y eso, no!, sobre todo cuando la pornografía no depende exclusivamente del sexo. Hay que reconocer que no es fino leer: "Uruguaya cachonda te hace el francés", y los hay peores. Es cierto que los móviles son los culpables de la decadencia de los anuncios; estar conectados a la red abre un panorama insospechado, lo mismo pasa con la política: manejar con desparpajo el twiter, el messenger, el snapchat, etc., alivia y mejora la comunicación, aunque para disimular prepotencias, no sería nada descabellado que a los periódicos -tan adictos todos-, se les permitiera ese otro tipo de pornografía que aludía antes, por ejemplo: "Se buscan carajotes de ambos sexos para hacer bulto en manifestaciones". "Se necesitan descerebrados para mártires virtuales". "Corrupto con experiencia se ofrece; condiciones a convenir". "Se buscan manipuladores de la opinión pública". "Experto en evasión de capitales, se ofrece para menudeo". "Se necesitan profesionales en el manejo fraudulento de Cajas B. Abstenerse intermediarios". "Independentista excluyente imparte clases de odio visceral". Ya digo, los caminos de la pornografía son infinitos, pero si estos anuncios por palabras sintetizan ideologías y programas programas políticos, y de paso mejoran los ingresos de los medios escritos de comunicación, miel sobre hojuelas. Lo que no mata alimenta.