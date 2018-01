Ande... la Marimorena

El presidente de la tertulia de Las Montañas, José Acosta Martínez, esperó hasta la llegada del secretario, Juan Carlos Carrillo, y sin casi preámbulo lo soltó: Que a mí me da por pensar y no sé de dónde viene lo de Marimorena, en el villancico. ¿Será por la Virgen de la Consolación de Utrera o María Morena? Esto a las siete de la mañana ya crea vicio o costumbre, y como viene a pelo por las fiestas, pues ya…

Juan Carlos usa el Google más rápido que Billy el Niño y… Deseguida o enseguida se pasa de la dura a la madura. ¿Cuál es el espíritu de la Navidad? La familia, es una fiesta eminentemente familiar, y no amoral, religiosa sin religión y consumismo agudo. El consumismo acabó con el comunismo, dice Juan Carlos y yo ruego que no politicen la tertulia, que lo de la Marimorena es epónimo que se debe a la taberna madrileña María Morena, que en el siglo XVI, reservaba el buen vino para sus mejores clientes, lo que provocaba líos con el resto. El señor presidente toma la palabra y afirma que también es polémica y riña armarse el Belén, que es curioso ya que Bethlehem, significa casa del pan y no Armagedón… Entonces empezaron a recordar refranes: El Carrillo aportó el añejo de Navidad y San Antón, Pascuas son, alusivo a que si Navidad dura hasta Reyes, el ciclo festivo solía alargarse hasta el 17 de enero, Día de San Antón, a efectos de regalos y vacaciones. Y referido a los fríos y bonanzas, propias de estas fechas, salió el de En Navidad al balcón, en pascuas al tizón, o Las navidades no se van de balde, ya que el tiempo pasa y deja huellas en cuerpos y almas, achaques y penas tejen sus cadenas.

El refranero es proclive y contradictorio: A quién madruga, Dios le ayuda, No por mucho madrugar amanece más temprano. O más vale ser puta sin parecerlo, que parecerlo y no serlo. Mientras Maquiavelo sentenciaba: Todos ven lo que pareces, y pocos, lo que eres.

A partir de entonces volvimos a las andadas, es decir de lleno a la Navidad, con sus líos ya clásicos. Que si la adoración de los pastores no viene en el evangelio de Mateo, que si la de los Reyes no viene en ninguno, que si el buey y la mula salen del libro de Isaías, que lo del pesebre viene de una traducción inexacta de la palabra griega xaliá, como habitación de invitados, o la no presencia de los Reyes en ninguno de los cuatro evangelistas. El Juan Carlos Carrillo recuerda, él veranea en Galicia, una leyenda sobre el paso de la Sagrada Familia por allí en su viaje, lo que probaban unas grabaciones pétreas de las herraduras del asno, o la ciudad sumergida y fantasma en el lago Maside, castigada así por negarles el alojamiento. En fin que todo fue tan navideño como el café caliente, símbolo de la tertulia. El Duarte aclara que él felicita el año nuevo diciendo en el brindis que si no quiere el año nuevo que no traiga ná, pero que no se lleve a nadie ni nada.

Hojas del árbol caídas juguetes de olvido son. ¿Será por refranes?