Un poeta de mi cuerda, Manolo Machado, sacó este cante tan "progre", aunque no se lo reconozcan, sobre su, nuestra, Andalucía: "Al pueblo de Andalucía, dale alas y volará, que es un ave doloría, que busca la libertad", verso sobre una Andalucía profunda que no ha sabido resolverse todavía en sí misma, por culpita de los ismos y los istas, y que arrastra una crisis de identidad.

Andalucía, si digo que "El sur es un desierto que llora mientras canta, y esa voz no se extingue como pájaro muerto; hacia el mar encamina sus deseos amargos abriendo un eco débil" seguiría con el tono elegiaco de Cernuda, tan actual. Tan actual como el poema que ahora cito.

Anda mal el asunto del trabajo/y el hombre va sin gana a la herramienta. / Fácil le da a la lengua y la calienta. /Máquina que se esfuerza y rinde bajo. /Que allí, sobre la mesa o sobre el tajo/No le salen las horas ni la cuenta. /Al paladar le sube la pimienta/de las malas comidas a destajo. /Arde el hombre. Le sobran las razones. /Aunque le falta un poco de cojones/En el fondo le sobra valentía…/Sabe, si se desboca como un potro, /que por menos dinero vendrá otro…/Siempre sucede así en Andalucía.

Es actual, ¿verdad?, pues esa actualidad rabiosa del atraso social no es culpa de Patricia ni de Loaiza, ni de la lideresa Susana Díaz, ese soneto fue el ganador del Primer premio Andalucía de Poesía, en el año 1977, y su modesto autor fue un humilde servidor…

Claro que el año pasado reedité el asunto y ya lo actualicé de camino: /Si no anda el asunto del trabajo/Si la desesperanza nos alienta/Si no cuadran las horas ni la cuenta/Ni las nuevas empresas del destajo/ Si el corazón no sabe si alimenta/La sangre que nos quema y arde abajo/del miedo sin derechos ni herramientas. /La fragmentada vida con sus tajos. /

Arde el hombre sin fe ni paraíso/Las manos casi puños, casi garras/ El miedo agrio, el corazón sumiso. /El cielo despeñado en la bahía/Coplas, y penas para las guitarras/Siempre lo mismo para Andalucía.

Parece mentira que, casi, siga igual. Con inmenso paro. Salarios bajos. Tópicos, flamenco y más flamenco. Lengua denostada por tantos en televisión… ¿Para qué sirve Canal Sur? Y nadie piensa en la estructura vertical de todos los partidos ni en los largos años de permanencia en los cargos de tantos, que han hecho carrera en sus poltronas, tantos que algunos/as, llevan más tiempo que un dolmen. Y muchos con el partido disuelto.

Dicho esto y no pretendiendo ofender a los integrantes del tinglado, sigo hablando de escritores. Antonio Burgos en su Andalucía tercer mundo, denunciaba, enunciando, nuestras carencias. Todas. Fue un ensayo clarificante, por o al que, a su sombra naciera el Partido Socialista Andaluz, -Andalucistas- de sus amigos Rojas Marcos y Vázquez Parlade, con otros escritores, entre ellos José María Requena, ganador de la primera edición del Premio de Novela Luis Berenguer, con las Naranjas de la capital son agrias, en cuyo jurado estuvo el escritor Alfonso Grosso, junto con Enrique Montiel, otro autor esencial.... ¿Podríamos investigar la "koiné" andaluza? ¿Existe voluntad de indagar buscando la base de un presunto idioma andaluz? Ya Manuel Alvar en su libro Estructuralismo, geografía lingüística y dialectología actual (Editorial Gredos, 1969) afirmaba: "En Andalucía hay una norma culta distinta de la castellana". ¿Por qué, entonces, esa obsesión en ridiculizar y desprestigiar todo lo andaluz, sin querer buscar sus orígenes? Y en sus homenajes sólo tópico. No lo sé. Siguen los viejos hados del silencio y el olvido. Qué pena. Cuánto dinero gastado para nada.

Andalucía es un eco repetido en el tiempo.