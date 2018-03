No, no me refiero a la del temporal que está azotando Cádiz y dejándonos casi sin playas. Me refiero a la alerta amarilla que ha empezado hace poco tiempo y de la que viene avisando el máximo responsable de la plantilla cada vez que puede. Y lo ha vuelto hacer. Avisaba Cervera esta semana que "el equipo está jugando más tranquilo y que por eso no no somos buenos" (sic). Pues mal asunto, oiga. El equipo tiene motivos para jugar más tranquilo, desde luego, porque el objetivo era la permanencia y está prácticamente finiquitada. Pero precisamente por eso la tranquilidad hay que entenderla de otra manera. No sé si los futbolistas estarán de acuerdo con su entrenador o no, pero si es así les está costando entrar en razón. Llevamos varias semanas en alerta amarilla y las cosas no cambian. Se reitera desde el banquillo la necesidad de jugar con intensidad y esta está brillando por su ausencia. Y repito, no lo digo yo ni la afición. Ni ningún derrotista. Lo dice el máximo responsable deportivo de la plantilla. Que al final no se ascienda porque hay equipos mejores que nosotros es triste, pero entra dentro de lo normal. Pero quedarnos fuera de la pelea por el ascenso por falta de intensidad sería lamentable.

Al equipo le está costando en exceso sacar los partidos. La Segunda División es dura, cierto, pero si no pones el cien por cien de los sentidos en cada partido aún lo será más. La temporada pasada se contaba con los decisivos goles de Ortuño (al menos en la primera vuelta) y soluciones a balón parado con Aketxe. Este año no hay un referente goleador y precisamente por eso hay que hacer piña y remar todos a una. La semana pasada se tuvo suerte con los pinchazos de Oviedo y Numancia y, si me apuran, hasta vino bien que el Rayo frenara un poco al Huesca. Pero eso no va a ser eterno. Y al ritmo de puntos actual del Cádiz es cuestión de tiempo salir de arriba. Para colmo hoy tenemos a un rival que busca meterse en esos huecos y meter presión. Así que más vale que nos pongamos las pilas si no queremos pasar las famosas fatiguitas de siempre. Como todo en esta vida hay dos versiones. Cervera ya ha dado la suya. Lo mismo los jugadores tienen otra, pero no la conocemos.

A Cervera se le pueden criticar algunas cosas puntuales, pero en el tiempo que lleva aquí se ha ganado a pulso ser escuchado con atención máxima. Y por eso me preocupa lo que dice. Ya sabemos que hay equipos con más pasta y necesidad que nosotros de volver a Primera. Pero lo que no se puede comprar con dinero es el compromiso y la fe en uno mismo. Ahí gana el que más se lo cree. Hay que volver a la intensidad de jugar sin presión, con la satisfacción del deber cumplido de la permanencia. El principal aliado y enemigo del Cádiz es esa presión inexistente. Es esa presión la que hay que saber gestionar porque, por suerte, no tenemos nada que perder. Y a efectos prácticos da lo mismo acabar el séptimo que el decimocuarto. Va siendo hora de empezar a creernos esto en serio. Si no, va a ser imposible.