Academias y palabras

El presidente de la tertulia de Las Montañas estuvo algo enfermo. Durante el periodo convaleciente, el José Acosta, que tiene un diccionario del año en que murió Blanco White, se dedicó a buscar para que no nos aburriésemos. A fuer del lío que formó, viene este rollo.

Que trae la palabra bacinador como anticuada y todavía está en el actual, como desusada. Y también anoté enverniego y aratorio. ¿Cuándo dejan de usarse y cuándo permanecen? El secretario, Juan Carlos Carrillo, mete mano vía Google en el Diccionario de la Real. Aratorio, adj.ant. en 1841 es lo que pertenece al oficio de arar. En el diccionario actual viene como adjetivo poco usado y prácticamente tiene el mismo significado. Bacinador como m. ant. es el demandante de limosna para obras pías y en el actual remite a bacinero como desusado, con la misma definición. Enverniego adj.ant. que es invernizo no viene en el Rae. ¿Qué criterio siguen para permanecer ya algunas anticuadas otrora y otras desaparecer?

No lo sabemos. La docta corporación no informa de sus criterios y métodos de trabajo. ¿Por qué hay palabras que mueren y palabras -anticuadas- inmortales? Me preocupan esas cosas. Que haya palabras que no entrarán jamás, como bastinazo o alfajoa, de toda la vida en el habla de Cádiz y que aparezca alfaja como femenino desusado remitiendo a alhaja, que nunca he oído en la calle.

Claro que igual pasa con las lenguas, dialectales o subdialectales o simplemente jerguísticas. La fabla, el panocho, el pejín, el carmoniego, el pasiego, el comillano, el vizcaíno, el roncalés, el benavarro, el soletino y el laburtano. Casi todos los días nace una palabra o se pierde alguna lengua incluso. Además el Diccionario digital trae la "palabra del día" que suele ser telerrealidad, resiliencia, -un anglicismo- o gripar, galicismo, en cuanto a bloquearse el motor.

En Bolivia, se pierde el kallawaya, sólo hablado por un centenar escaso de personas o el turco altaico chulym sólo con una veintena de hablantes.

Me duele que en la época de la globalidad, de las redes sociales y las intercomunicaciones desaparezcan palabras, lenguas, rasgos lingüísticos, sin que quede siquiera una piedra neorroseta para el futuro.