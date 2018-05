A BRAZOS de Gol es el título de un libro escrito por Agustín Otero con ilustraciones de Luis Rodríguez y cuyas ventas van destinadas a la Asociación de Donantes de Médula.

Pero Abrazos de Gol también es la historia de Juan Antonio Garrido, un chaval que juega al fútbol y al que la vida sitúa en el injusto y complicado trance de sufrir leucemia.

En la lucha contra la enfermedad se encuentra con Sebastián Herrera (buen amigo) y juntos convierten la dolencia en un partido que el autor del libro, Agustín, relata de forma brillante.

El fútbol es un deporte mediático, y cuenta con un gran escaparate que magnifica jugadas, goles o grandes campeonatos; pero lo que hace importante al fútbol son cosas que no se ven. Cuando José Antonio comienza su difícil guerra en solitario, gracias a la ayuda de Sebastián no lo hace en soledad. De repente es ese otro fútbol el que se vuelca, le anima y le apoya. Es más fácil afrontar un tratamiento cuando son muchas las voces de aliento que llegan de personas que ni siquiera conoce, pero que se vinculan a través del fútbol. Una idea clave: salvar vidas, algo que se hace mediante ese otro fútbol, y que no trasciende.

Una gran historia con un gran título, porque cuando un jugador marca un gol, sus compañeros lo celebran y le abrazan, porque ese gol es de todos, no solo del que lo hace. Los técnicos se abrazan, los familiares, los amigos lo celebran con ese abrazo que es el mismo pero que va creciendo. Los aficionados también se abrazan porque el gol también es de la afición, porque como el aficionado no puede saltar al campo y buscar al goleador, abraza a otro aficionado y es igual porque es lo mismo.

Un abrazo de gol es enorme, y es una alegría. Hasta dentro de quince días. Abrazos de Gol.