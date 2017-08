Abierto por vacaciones

Un paseo mañanero en bicicleta de punta a punta de El Puerto deja una postal variopinta. Caminantes solitarios con sus auriculares; grupos ciclistas "maqueados" para carrera disfrutando de las vistas al mar; señor mayor montado en patinete con casco incluido; señoras de moño alto, sobrepeso y altisonante lenguaje popular; parejas de ancianos paseando de la mano; chicas de piel morena y rasgos orientales, de uniforme, que pasean niños rubios con bañadores floreados; pescadores bajo sombrillas, con caña plantada entre las rocas del espigón, indiferentes a los saludos de los pasajeros del catamarán; pijos hasta en los andares con atuendo playero que incluye camisa de manga larga y sombrero de paja con banderita española; turistas de bajo presupuesto y "desestilismo" que llevan, sin garbo y sin mangas, su camiseta de colores, (riñonera y bermudas obligadas); turistas extranjeros con cara de ilusión que disfrutan y fotografían cada detalle; turistas nacionales que buscan actividades culturales en los tablones del Alfonso X; turistas nacionales que buscan precios baratos en los establecimientos de la ciudad; jóvenes que arrastran en la cara las señales de la noche de juerga en la vuelta a casa; amas de casa camino del mercado…

A mí me parece que, aunque apretados, cabemos todos. Total, son dos meses y luego solo un tercio de esta población veraniega tenemos el privilegio de seguir disfrutando de las playas paradisíacas y el pescaíto. Ojalá no se contagie la moda del "Turistas go home". Echar a los turistas es un acto vandálico e irresponsable. Mejor exigir a nuestros gobiernos una planificación coherente, unas infraestructuras dignas, una oferta de actividades culturales que apuesten por la calidad, previsión ante las temporadas altas… Si cada uno cumple con lo suyo, si nos respetamos, cabemos todos.

(Otro día hablamos de las obras, de los conductores prepotentes y maleducados, de los abusos en el trato que se permiten ciertos locales de moda, de las colas en Renfe porque solo abre una ventanilla de información/venta en pleno mes de agosto y la escalera mecánica está apagada y la otra en permanente revisión y la máquina expendedora no imprime…)