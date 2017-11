Un vistazo al patrimonio de Cádiz a cambio de alimentos

La historia de Cádiz desde algunos de sus edificios más emblemáticos a cambio de alimentos. Patrimonio a cambio de solidaridad es el atractivo plan que un año más ofrece la Jornada de Patrimonio Solidario que organiza ADIP (Asociación para la Difusión e Investigación del Patrimonio de la Provincia de Cádiz), que celebra su cuarta edición el viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de noviembre.

Más de veinticinco edificios y rutas guiadas mostrarán al visitante numerosos espacios, algunos hasta ahora nunca mostrados como la imponente Casa de las cuatro torres, la iglesia de Santiago y las hermosas casas del Rebaño María y el Palacio de Recaño, que será la sede del futuro Museo del Carnaval. También podrán visitarse de la mano de los profesionales de ADIP y otros expertos otros lugares de gran interés como la Casa Pinillos, el torreón de las Puertas de Tierra, el Museo de las Cortes, el Castillo de Santa Catalina, el Museo de Cádiz, el Teatro Romano y la Factoría de Salazones, El Espacio de Cultura Contemporánea ECCO, la iglesia de San Juan de Dios y la Capilla Alta, el Teatro Falla, el Centro Cultural Reina Sofía, el Yacimiento Gadir, la Casa de Iberoamérica y la muestra Las murallas de Cádiz. También se llevará a cabo la ruta del Cádiz medieval -con punto de arranque en el Ayuntamiento gaditano-, de Gadir a Gades -con punto de encuentro en la plaza de Asdrúbal junto al acueducto-; la del Maremoto de Cádiz de 1755 -en la calle San Juan de Dios- y se ofrecerán charlas sobre las asociaciones históricas de Cádiz y del subsuelo gaditano, además del tour del bus turístico gaditano.

No se integra en esta visita la Diputación Provincial, ante lo que ADIP ha mostrado su pesar ante "la falta de colaboración de la Diputación", incide Moisés Camacho, presidente de ADIP. "Es el año del Tricentenario y pese a estar al tanto de todo, sólo diez días antes nos han comunicado que no iban a colaborar, por lo que no se puede mostrar el palacio de la Diputación".

Con todo, el gaditano y visitante podrá disfrutar de este atractivo programa que sirve nuestro patrimonio en bandeja, y cuyas expectativas se ciñen a que "se repita el éxito de ediciones anteriores", añade Camacho.

Para inscribirse es necesario enviar el nombre, apellidos y DNI -con un máximo de tres actividades por persona- al correo adipcadiz@gmail.com. Así, una vez inscritos, los interesados podrán recoger las acreditaciones y los alimentos en la Casa de la Juventud, a partir de las 9.30 del próximo día 25.

No hay más requisitos que ser solidarios, sin un máximo ni un mínimo de alimentos por entregar al Banco de Alimentos de Cádiz. Sí que sugieren que la lista de alimentos necesitados son aceite, leche, café, cereales, azúcar y galletas, preferentemente.