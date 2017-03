Nueve visiones de Fernando Quiñones

La ficha 'Retratando a fernando' Muestra colectiva Restaurante Quilla, Hasta final de abril.

Cuando estaba en 7º de EGB el director del colegio donde estudiaba mandó a llamar al pintor Cecilio Chaves a su despacho. Le dio papel, carboncillo y una foto publicada en Diario de Cádiz de Fernando Quiñones con la misión de que le hiciera un retrato. Fue la primera vez que lo dibujó, cuando sólo lo conocía de aquellos momentos caleteros en que el desaparecido escritor gaditano recogía papeles por la orilla de la playa que tanto amaba. Ahora, algunas décadas más tarde, ha pintado el cartel de la Ruta Quiñones. "Quién me lo iba a decir, que me lo pedirían de nuevo, aquella vez en la que tuve la suerte de conocerlo y ahora, cuando Blanca Flores me lo propuso". A esta última propuesta le precedió otra de la mano de Rafael Machuca, la de comisariar una exposición en el Bar Quilla, con la figura del mítico autor nacido en Chiclana y gaditano de corazón al frente. El resultado se plasma en nueve obras de 35x35 con la que nueve autores han querido mostrar su particular visión de Fernando Quiñones. Entre ellos figuran Julián Delgado, Pepe Palacios, Fernando Benítez, Fernando Devesa, Francisco Barrero, Rosa Olea, María del Mar Robert, Tony Carbonell y Cecilio Chaves, cuyos trabajos lucen junto a los libros compilados en una estantería en torno a la producción del homenajeado, que el sábado volvió a ser el centro de la cita que cada año recorre los caminos que colmaron su vida, la ruta de sus pasiones por la ciudad, la de sus paseos diarios.

Y es que el ADN literario de Quiñones no se entiende sin Cádiz, ni sin el marco que abraza al contenedor expositivo la Quilla, donde el autor se refleja en estos lienzos representado en varias de sus facetas, viviendo un día de playa en la Caleta, leyendo, hablando o con el rostro de acero con que fue inmortalizado junto a la puerta de esta playa. "Cada uno ha mostrado al Quiñones que ha querido".

Los artistas han investigado por su cuenta, dada la falta de documentación gráfica

Para ello tuvo hacer una selección de autores gaditanos que entendieran la ideosincrasia "de un personaje tan gaditano, de modo que pronto deseché la idea de llamar a artistas de fuera, pues no se entiende igual que en Cádiz".

En la selección de las firmas que hoy perpetúan su memoria también consideró "lo complicado de pintar un retrato cuando no es por encargo". Aunque esto les brindó a los artistas la libertad de elegir el suyo, de investigar y documentar la faceta que cada cual haya seleccionado. Por lo que este trabajo se ha llevado a cabo "con la dificultad que ha supuesto la falta de documentación sobre él", pues son pocas las fotografías que aguardan los archivos del mítico autor.

De este modo, han acudido tanto a las pocas imágenes de la prensa de la época, como a archivos de fotógrafos como Joaquín Hernández Kiki e incluso a fotogramas de vídeos de youtube. Esta última fue la opción de Chaves, capturando así un momento en el que Quiñones participaba en una tertulia televisiva, con sus gafas puestas y en uno de sus mejores momentos profesionales.

Entre las piezas destaca una que se expone en otro formato algo más grande junto a la propia barra del bar. Se trata de la obra que Tony Carbonell, propiedad de la familia, y que han cedido con motivo de esta exposición.

Una variada representación también técnica -con acuarelas, óleos, acrílicos etc.- para rescatar la esencia de un personaje que sin duda fue único.