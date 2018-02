La última 'sinfonía' de Nacho Montoto

Dos meses antes de morir, José Ignacio Montoto, Nacho Montoto, enviaba su último trabajo a Espasa, y antes de que se truncara la vida del solvente escritor cordobés a los 37 años, la editorial ya había decidido publicar esta sinfonía en tres movimientos con preludio y coda que es La orquesta revolucionaria, el poemario que esta tarde se presenta en el centro cultural Reina Sofía en un acto organizado en colaboración entre el Centro Andaluz de las Letras y la Fundación Carlos Edmundo de Ory.

Un acto que se antoja entrañable por la estrecha vinculación que mantenía con Cádiz el escritor, columnista, crítico, gestor y director literario Cosmopoética 2016 que murió en enero del pasado año en Sevilla. Y es que la familia de Montoto se instaló en Cádiz cuando el escritor sólo contaba con un año de vida y vivieron en la ciudad hasta que el joven cumplió once años. Pero su relación con Cádiz no se interrumpió ahí. "Los años de Cádiz los asocio con los años de vida junto a mi madre -que murió tres meses después de mudarse de Cádiz a Córdoba-, de ahí que tenga un peso muy importante en mi vida, más allá del carnaval", dijo Montoto hace unos años en una entrevista donde también revelaba, medio en broma, medio en serio que "seguramente de haberme quedado a vivir en Cádiz, me hubiese hecho autor de Carnaval, sin lugar a dudas".

Y, de hecho, Antonio Martínez Ares, autor de Carnaval, músico y amigo del escritor que falleció a principios de enero del pasado año a causa de un infarto fulminante, será quien se encargue de comandar esta presentación-homenaje a Nacho Montoto junto al escritor, periodista y director del Centro Andaluz de las Letras, Juan José Téllez. Así, hay que recordar que Martínez Ares participó en la edición 2016 del festival Cosmopoética que se celebra en Córdoba, una edición dirigida por Montoto.

Cádiz será la tercera provincia en la que se celebre un homenaje al poeta tras Córdoba, ciudad natal del poeta, y Sevilla, ciudad en la que vivía en sus últimos años y donde murió. Así, en estas dos citas se contó con la participación del consejero de Cultura, quien resaltó la figura del autor como una persona "que hizo de la cultura su vida y que no concebía fronteras entre la creación literaria y la actividad cultural". "Nacho creía que autores y lectores se debían encontrar no sólo en las páginas de libro, sino también en foros literarios, talleres, lecturas y festivales, en los que participaba con generosidad".

Duranta la cita de esta tarde en Cádiz, además de recordar al querido autor que se fue demasiado pronto, se presentará La orquesta revolucionaria (Espasa), su último poemario que Montoto concibió como si fuera a ser interpretado por una orquesta y donde se puede constatar la madurez ya alcanzada de su voz poética.

Así, en La orquesta revolucionaria, los poemas se dividen en actos, en una sinfonía que comienza con un preludio, continúa con tres movimientos (Retroceso, Expansión y Revelación) y finaliza con una coda a la que denomina Hogar.

"Estamos vivos porque nos duele el corazón" es una de las ideas que rondan el poemario de un poeta que nunca miró al mundo desde el encierro en una torre de marfil. Por ello, su obra contiene todos los temas a los que la poesía ha recurrido a lo largo de su historia (el amor, la vida, la muerte y el futuro) pero trufados de temas de actualidad, de crítica social, de música, tecnología y de su propia infancia y siempre con un estilo depurado y elegante, certero y siempre brillante.

José Ignacio Montoto Mariscal (Córdoba, 1979-Sevilla, 2017) fue un gran activista y promotor cultural, llegando a dirigir en 2016 el reconocido Festival Internacional de Poesía Cosmopoética. Fue articulista de prensa y autor de varios libros de poemas, como Tras la luz o La cuerda rota, entre otros muchos. En 2013 recibió el Premio Andalucía Joven precisamente por este último libro.

Este homenaje a Nacho Montoto organizado entre el Centro Andaluz de las Letras y la Fundación Ory tendrá lugar a las siete y media de la tarde en el centro cultural Reina Sofía.