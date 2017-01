Los técnicos del Museo Litográfico desinflan las visitas a la mitad

Las sorprendentes cifras de visitantes que hace unos días nos llegaban del Museo Litográfico parecen que se desinflan a la mitad, según confirma Luis de Rivas Carrasco, el técnico encargado de las visitas guiadas y gran conocedor de todos los secretos que aguardan entre las paredes de este espacio.

Asegura que cuando junto al resto de compañeros leyeron los datos publicados por este medio comunicaron inmediatamente que había sido un error emitido por el propio museo "del que nos dimos cuenta y pudimos subsanar una vez publicada la noticia". No obstante, cuando se insiste desde este periódico en conocer las razones de la buena racha de este magnífico equipamiento que se atesora todo el legado de los hermanos Müller, se vuelve a confirmar esta cifra errónea dos días más tarde.

"Es prioritario el fomento de la difusión y el acceso a personas de movilidad reducida"

"Margen de tiempo ha habido para rectificar (que es de sabio) el error y de que no volviera a publicarse", añade Luis de Rivas.

En concreto, según figura en las anotaciones oficiales manejadas desde la conserjería del espacio museístico han sido un total de 26 los grupos que han asistido, sumando un total de 650 personas, a las que se suman las 7125 visitas individuales, una cifra que asciende a un total de 7.775 en total. El error está precisamente en las visitas individuales, pues constaban inicialmente 15.147.

De Rivas se muestra aún más indignado con la información que se añadía sobre la ampliación del Museo Taller Litográfico, que a su entender "daña la imagen del propio museo". Añade que "antes de acometer la obra de ampliación (sin sentido, innecesaria y costosa) habría que erradicar las carencias que pesan sobre el Museo". En este apartado señala prioritario "el plan museológico, el fomento de la difusión, la investigación y el aprendizaje en él, exhibir con coherencia, orden y entendimiento sus fondos, que sea accesible a personas de movilidad reducida que no pueden disfrutar del museo puesto que el ascensor lleva unos tres años que no puede ponerse en marcha por cuestiones burocráticos", enumera, entre otros asuntos como la dotación de equipos informáticos e internet, "para que no siga siendo un museo desconocido, arrinconado y desconectado del mundo".

Luis de Rivas asegura que las carencias museográficas en un edificio que fue reformado recientemente "son los frutos por haber sido montado inicialmente por personas incompetentes y no instruidas en la materia, ya que se han dedicado inocentemente a decorar un espacio de por sí bello". Por citar algún ejemplo, añade que "no hay explicación alguna de cómo se realiza una litografía a color y aún sigue siendo un misterio para los visitantes quién fue la persona que inventó la litografía".

De hecho, el recorrido poco comprensible sin las visitas guiadas y concertadas que él mismo realiza "por falta del plan museográfico y es una pena decirlo". Él mismo ha aportado sus particulares litografías de Cádiz y su colección de libros vinculados al grabado.

Respecto a la próxima ampliación con litografías aclara "que es mejor que estén almacenadas, a que estén colgadas algunas de paredes húmedas y la mayoría expuestas a una iluminación agresiva".

Así, esgrime que "ya está bien de vender humo en pro de intereses personales", señala.