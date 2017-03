"El teatro me da la posibilidad de mantenerme vivo"

-"Monumental", "un gigante sobre escena", "uno de los grandes trabajos de Alterio"... Todo esto se ha dicho de su papel en 'El padre', ¿se acostumbra a leer cosas así?

-En realidad, estoy tratando de no acostumbrarme porque, evidentemente, aparte de ser una gratificación para mí que se repite noche a noche, voy sabiendo con anticipación las actitudes y las exclamaciones que me va a decir la gente. En El padre estamos tocando un tema tan delicado (el alzheimer) que evidentemente tiende a una especie de respetuosidad pero hay momentos en los que el autor enebra un humor inesperado, provocado por el mismo protagonista, que conlleva a darle una credibilidad a nuestra propuesta que el espectador, que normalmente tiene un pariente, un amigo o un tío que padece de esta enfermedad, recibe de forma mucho más conmocionante y después vienen a mí y me cuentan la experiencia. Y aquí viene lo que preguntas, ante la continuidad de esa situación me tengo que cuidar mucho, no en el trabajo, pero sí en la presencia de las personas que me abordan a la salida del teatro, emocionadas todavía por lo que acaban de ver, y contándome. Todavía no se ha producido, llevamos casi cien representaciones, pero temo que cualquier día podría yo acostumbrarme a eso.

-Hablaba del humor. ¿En 'El padre' un familiar de un enfermo de alzheimer se puede reír sin sentimiento de culpabilidad?

-Esa enfermedad de la que todavía no sabemos mucho, ese pozo negro, inacabable, misterioso, donde nadie sabe qué pasa en la cabeza del que la padece, produce en ocasiones situaciones que provocan una especie de comicidad. Y ese humor, esa risa que provoca, es una especie de respiro que tiene la propuesta nuestra que en momentos angustia y que cierra la garganta a la gente. Es liberador .

-Es inevitable recordar que en 'El hijo de la novia' usted interpretaba al marido de una mujer con alzheimer. Ahora en 'El padre' encarna usted a Andrés, una persona que lo padece.

-Pues sí, en El hijo de la novia mi mujer era, magníficamente interpretada, Norma Aleandro. Y fíjate que fue en esa película cuando tomé familiaridad con el tema. Desgraciadamente, Campanella tenía a su madre en un centro especializado porque padecía esta enfermedad y me llevó a visitarla antes de comenzar a filmar para que yo tuviera un conocimiento más cercano sobre lo que se iba a contar en la película y, relamente, fue la primera vez que tuve conciencia de esa enfermedad y me conmocionó mucho, la verdad.

-Andrés está envuelto en la nebulosa del alzheimer, ¿cómo se trabaja desde la duda?

-No sé, son muchos años haciendo este trabajo y te puedo decir que además de con muchos ensayos es fundamental la figura del director y José Carlos Plaza, además de un gran amigo, es un director excepcional que ha hecho la traducción del francés del texto de Florian Zeller y la adaptación. Yo leo y me tengo que creer lo que estoy leyendo, y él consiguió que me lo creyera. Si yo no me lo creo no puedo transmitir ninguna verdad.

-¿Qué sintió la primera vez que lo leyó?

-Pues Cimarro, nuestro productor, me trajo un texto que me dijo que creía que era para mí, y era un texto francés que se notaba muy a la apurada hecho, demasiado rápido, y lo digo en comparación con lo que después hizo José Carlos. Me quedé interesado pero un poco dudoso y cuando me dijo que José Carlos iba a hacer la traducción y la dirección me tranquilizó.

-¿Quién sería Andrés antes de la enfermedad? ¿Lo pensó?

-Me imaginé tantas cosas... Eso formó parte del juego de trabajo. Yo todavía estoy permanentemente buscando cosas del personaje y me imaginaba una persona, incluso, como yo porque yo tenía la misma edad del personaje y en cualquier momento podía, y puedo, padecerlo porque las enfermedades trágicas como ésta y la muerte no avisan. Y aparte de eso, siempre estoy buscándole cosas al personaje, es mi manera de trabajar y, hasta ahora, no me han afectado las cien representaciones que tenemos hechas, no me he acomodado a la repetición, porque la obra tiene un texto y una historia que viene corroborada por la reacción del público que me hace estar vivo todavía, y espero que por mucho tiempo.

-¿Qué es lo mejor que le ha dado este personaje?

-La respuesta del público, siempre. Entre todos los milagros que hace posible el teatro, como hablarle a una pared y que luego esa pared se transforme en espectadores, el más importante para mí es el milagro de ese señor desconocido que dispone de su tiempo y decide venir a nuestro espectáculo, que va a la taquilla, que paga un dinero del cual yo vivo, que se sienta en su butaca y que espera a que lo movilicen con lo que ve a ver. Todo ese periplo todavía sigue siendo un milagro para mí y si como corolario ese desconocido sale emocionado o entretenido con lo que vio eso es lo que yo llamo fiesta de trabajo y eso no lo tiene ni el cine, ni la televisión, ni nada porque aquí estamos solos frente al espectador y ofreciéndole un espectáculo que no tiene que notar que yo lo he hecho cien veces. Al espectador hay que darle un estreno cada noche.

-¿Qué tienen las tablas para estar toda una vida sobre ellas?

-Qué tienen las tablas... La posibilidad de mantenerme vivo y ya con eso estoy muy bien pagado porque, además de vivir de eso mi familia y yo, tengo la suerte de que tiene repercusión lo que hago y eso me hace muy feliz.

-¿Da miedo el paso del tiempo o el paso del tiempo provoca que veamos las cosas de otra manera, hasta el propio paso del tiempo?

-Se ven las cosas de otra manera cuando uno indaga y tiene en sus espaldas tantas cosas vistas para bien y para mal... Y, bueno, que el paso del tiempo hace que baje y suba las escaleras ahora más despacio pues es cierto pero eso forma parte del correr de los años que te obligan a tener más cuidado, pero es la vida la que pasa y pasa tan rápido que sí que asusta un poco... Pero, como te decía antes, nadie avisa cuando va a terminar esto...

-Y mientras hay que seguir bailando

-A seguir bailando, por supuesto, y siempre con la mejor.