El sargento Pimienta cumple 50 años

Se cumple hoy el 50 aniversario de la salida al mercado de, quizás, el LP más influyente de la historia de la música. El día 1 de junio de 1967 en el Reino Unido y el 2 en USA se editaba Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, la obra cumbre de The Beatles.

Pero ¿cuál era la situación del grupo antes de la grabación del disco? Después de una accidentada última gira por USA había decidido dejar de hacer conciertos en vivo y concentrarse en grabar música. El grupo se sentía muy frustrado por el pésimo sonido que conseguía en sus actuaciones y por la sensación de ser cada vez peor grupo en directo.

Por otro lado había tenido problemas de seguridad debido a los problemas con la mujer del Presidente de Filipinas Imelda Marcos al no asistir a una "invitación"a su palacio. También la seguridad se vio comprometida, sobre todo en USA, después de las declaraciones de Lennon comparando la popularidad de los Beatles con la de Jesucristo.

Todo ello junto con una parte de cansancio de estar siempre juntos llevó a sus cuatro componentes a separarse durante unos meses quizás por primera vez en años... Lennon aprovecha su amistad con Richard Lester, director al que conoció en la realización de Help!, y marcha con él a Almería a realizar una película, Cómo gané la guerra. Harrison se va a la India a profundizar sus conocimientos de música hindú junto con Ravi Shankar. Ringo permanece en Inglaterra para acompañar a su mujer en el nacimiento de su hijo. Y McCartney, que se encontraba en un momento muy creativo, realiza una banda sonora para una película junto con el productor del grupo George Martin, por la que ganaría un premio.

Pero lo cierto es que estaban en el mejor de los momentos tanto de relación personal como musical y pronto empezaron a echarse de menos y a hacer lo que les hacía más feliz: componer. Lennon en los descansos de rodaje empieza a escribir Strawberry Fields Forever, la que sería la primera canción que se grabaría en las sesiones del Pepper. Podemos decir que el Sgt Pepper es un disco muy español... Strawberry... creada en Almería, y según cuenta Enrique Sánchez, gran experto en los cuatro de Liverpool y fundador del popular grupo Los Escarabajos, McCartney en esos momentos viajaba por España y quizás su Penny Lane la compondría McCartney en Sevilla, en su viaje a reencontrarse con Lennon en Almería....

Pues con todos estos componentes el 24 de Noviembre de 1966 John tomó su guitarra y empezó a tocar los acordes de una canción en el estudio numero 2 de Abbey Road. Cuando acabó de desgranar los últimos acordes de la canción comentan que hubo un silencio muy especial roto por la voz de McCartney, que solo dijo "es absolutamente genial". Luego de dedicarle semanas a Strawberry McCartney comentó que él también tenía algo interesante y mostró al grupo su canción Penny Lane. En esos tiempos el poder que tenían los 4 sobre el estudio era total... la capacidad para experimentar, ilimitada, y de esta manera Penny Lane sería la primera canción en la que, como ahora, se grabaría instrumento a instrumento por pistas.

Es curioso, pero estas dos maravillosas canciones que abrieron las grabaciones de Pepper nunca fueron incluidas en el disco y salieron como single con doble cara A debido al compromiso de George Martin con la compañía de sacar singles cada ters meses y que esos singles no formaran parte del LP. Esto parece que se va a solventar en la reedición que se va a realizar por este 50 aniversario.

A McCartney, antes de comenzar con la grabación, se le ocurrió inventarse un grupo que sustituyera a los Beatles. Ese grupo tendría un nombre largo y curioso cómo era moda en esos tiempos en USA, algo así como La banda del club de corazones solitarios del sargento Pimienta. De ahí sale el concepto: un grupo inventado liderado por Billy Shears, que sería Ringo, cantaría en una especie de concierto en vivo que sería grabado. Todo esto solo se cumpliría en las dos canciones que abren el álbum, Sgt Pepper's y With a little help from my friend y en el reprise final. Para McCartney el álbum fue uno de los primeros conceptuales. Es algo que sigue defendiendo. En cambio Lennon siempre defendió que sus canciones no tenían nada de conceptual y que podían haber sido grabadas en cualquier otro LP del grupo.

Lo cierto es que tanto Lennon como McCartney estaban en un momento explosivo de creatividad y una canción de uno era mejorada por otra canción del otro. Todo esto llevó a una obra maestra, A day in the life, una canción claramente dividida en tres partes de las cuales la central seríaa de McCartney y la primera y última de Lennon. En esta canción participó una orquesta, cosa también bastante poco habitual en esos años. En la grabación se organizó una fiesta en la que participó, entre otros, Mick Jagger.

Todas las canciones de este álbum tienen su historia: la droga LSD o la amiguita del hijo de Lennon, Jules, de Lucy in the sky with diamonds, el cartel del circo de Being for the benefit of Mr Kite o la sensibilidad de McCartney en She's leaving home.

Para Lennon y McCartney fue una obra de la que quedaron muy satisfechos. Ringo comenta que lo que recuerda de esas grabaciones fue lo que se aburrió, mientras que la participación de Harrison fue mínima debido a sus añoranzas de la India.

El impacto del disco fue tal que a los tres días de salir en el Reino Unido, McCartney fue a un concierto de Jimi Hendrix en Londres y para su sorpresa Jimi tocó una versión del Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band. En solo tres días Hendrix había hecho su propia versión. Cuentan también que el líder de los Beach Boys, Brian Wilson, después de escuchar el disco entró en una profunda depresión comentando que intuyó que nunca podría alcanzar esa perfección.

La famosa portada fue realizada por Peter Blake y en ella fueron los propios Beatles los que decidieron los personajes que aparecerían. En el último momento se quitaron personajes tan controvertidos como Jesucristo, Hitler o Ghandi.

La influencia del Sgt Pepper's ha llegado a sitios tan remotos como el Carnaval de Cádiz, donde en un mismo año hicieron un guiño al icónico LP Juan Carlos Aragón, con LaBanda del Capitán Veneno, un tipo claramente inspirado en los trajes que lucían los Beatles en el disco, o Antonio Martín en LosHéroes del 3x4 con el forillo con claras similitudes a la portada.

Es un buen momento para escuchar este disco con el cariño y la nostalgia que nos otorga su 50 cumpleaños.