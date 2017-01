La revista 'Orgullo y satisfacción' dejará de publicarse este año

Como los responsables de la revista explican en su web, las causas pueden ser diversas -como el reto de fidelizar lectores a partir del espaldarazo inicial o la dificultad de lectura del formato-, pero lo cierto es que Orgullo y satisfacción dejará de publicarse en diciembre de 2017. El número cuarenta de la revista digital, que surgió hace dos años como respuesta al ejercicio de autocensura que vivió El jueves, será el último de su historia.

¿El motivo? Las cifras, desde luego. Aunque el número cero del proyecto consiguió vender 40.000 ejemplares, Orgullo y satisfacción no ha conseguido mantener el mínimo de 12.000 subscriptores que necesita para resultar viable. Ninguno de sus responsables esperaba repetir los dígitos del comienzo, pero sí que el número de lectores fuera suficiente para mantenerse: es decir, para pagar los derechos de autor a los colaboradores y para subsistir sin publicidad ni socios financieros. Lamentablemente, en este caso, la aventura de una publicación completamente independiente no ha sido posible. Y sus autores, desde luego, no se lo plantean de otra manera: "En 2016 -ilustran, con humor, en orgullo y satisfacción.com/cerramos-, las ventas han pasado de tirandillo (5500) a regulero (4500)". Con estas cifras, continuar pagando a los autores -entre ellos, nombres como Guillermo, Manel Fontdevila, Albert Monteys, Vergara, Mel o Miguel Brieva- se hacía imposible. Al menos, ninguno de ellos hasta la fecha, ha dejado de recibir su porcentaje.

Esperar doces meses para echar el cierre obedece a respetar el pago de los subscriptores que ya se habían abonado por adelantado. Quien esté interesado, podrá seguir subscribiéndose en una cuenta atrás de mensualidades hasta diciembre de este año.

Mel, uno de los humoristas que formó parte del equipo desde el inicio, explica que resulta difícil dar con una fórmula de publicación idónea en estos tiempos a mitad de camino entre formatos: "La revista digital se estaba abriendo camino, no hemos tenido referencias que seguir porque no las hay -indica el autor, que ya sabía que el año en curso iba a ser el último desde hace unas semanas-. La opción es la que hemos seguido nosotros y la que siguen tantos, ir probando y tratar de encontrar un camino. La cuestión es que no se termina de ver claro cuál puede ser el camino. Incluso ha habido humoristas de otros países que han contactado con nosotros para preguntarnos, para tomarnos como referencia para publicaciones similares".

Para el viñetista gaditano, una de las causas de la desafección puede ser el formato que en su día adoptó la revista, pensado para leerse en tableta: "Resulta incómodo al leerlo en el ordenador y tal vez no esté tan suficientemente extendido como creíamos".

"A título personal -continúa-, pienso que a veces una revista de este tipo, como El jueves, al salir en papel, aparte de tener el lector fiel también cuenta con el lector ocasional: ese que tiene que esperar un rato en el aeropuerto, o en la estación, por ejemplo, y para el que una lectura como esta, aunque sea puntual, es amena". Para ser un consumidor en internet, has de serlo con premeditación y alevosía. "La mayor parte de nuestros lectores, desde luego, están fidelizados -apunta-. Pero el lector ocasional no sé dónde se encuentra en los medios digitales".