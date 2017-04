"Con este recital termino una etapa y empiezo otra con un nuevo disco"

La única pega de facturar un disco debut redondito y equilibrado es enfrentarse al segundo. "Eso, eso me dicen, ¿ahora qué vas a hacer después de La voz de mi alma?", ríe el cantaor Jesús Castilla -tremendos ojos y profundos mimbres cantaores- que le echa arrestos e inteligencia a su próximo reto, que ya está proyectando, "un disco con todo el repertorio inédito y en directo", adelanta el isleño que antes de "empezar con un nuevo trabajo" ha querido "terminar una etapa", la de las presentaciones de su primer disco, "en Cádiz" con un recital que se celebra esta noche en la Sala Central Lechera.

Una primera parte de un camino inesperado, el de dedicarse profesionalmente al cante, pues aunque Castilla empezara a dar sus primeros ayeos cuando la memoria aún no le alcanzaba, el salto a "intentar vivir del cante" lo dio cuando la crisis económica arrasó España y, con ella, su empresa de reformas. "Yo siempre he trabajado en la construcción y aunque también cantaba nunca me planteé hacerlo más en serio por el trabajo, porque el trabajo era lo primero y ni podía viajar, ni tenía disponibilidad de fechas ni de nada, pero llegó la crisis...", rememora.

Pero llegó la crisis y con ella la oportunidad para abrazar la vocación a la que había sido llamado. El cante. Primero atrás, "donde se coge el compás, la experiencia y el cuerpo para después poder demostrar ya cara a cara con el público lo que eres", reflexiona, para poco a poco dar el paso alante que lo afianzó en 2015 con la salida al mercado de La voz de mi alma.

Así, aunque desde entonces el isleño ha actuado en recitales al uso en la capital gaditana "en peñas como la de Juanito Villar", no había presentado La voz de mi alma en la ciudad reservando ese momento "para algo especial como es cerrar aquí esta etapa de presentaciones". De esta forma, Castilla se muestra "muy contento" con la cita de esta noche donde le acompañarán la guitarra de Juan Manuel Fernández, la percusión de José Prieto, el violín de Emilio Martín y las palmas de su hermano Javi Castilla y de Álvaro Lamela. "Y como artista colaboradora, viene mi hija Coral, una bailaora de carácter que va a dar mucho que hablar", asegura el padre que también contó con la voz de Coral en los tangos Bella de su primer disco.

Bella, firmado por David Cueva, es uno de los temas del compacto que desgranará esta noche y que cuenta con la autoría de Castilla en más de la mitad de los cortes. "Sí, me gusta componer, escribir letras e inventar también melodías... Y además ahora con la tecnología, en cuanto se me ocurre algo cojo la grabadora del móvil y lo apunto tal y como se me ocurre... Yo siempre le estoy dando vueltas al coco", ríe el artista que volverá a firmar sus propios temas y a contar con Cueva y con Trysko de la Isla como autores en su nuevo trabajo "y quizás algunos más", valora.

Además de sus recitales en solitario, el intérprete sigue siendo un cantor muy solicitado para el baile, así en febrero viajó a Estados Unidos reclamado por la bailaora de San Francisco y de origen serbio Dani Casena con la que actuó en el teatro Performance Hall Dallas junto a la orquesta sinfónica Nueva España. "Después estuvimos en Madison, Wisconsin, impartiendo unos cursos y nos salió una actuación en un club de jazz que, la verdad, se llenó", celebra el artista "loco ya" por pisar La Lechera.