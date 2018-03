El público soberano elige a 'Guerrero'

La sala Arteadiario acogió a mediodía de ayer la entrega del Premio del Público 2017 a Eduardo Guerrero, por su espectáulo Guerrero presentado en la edición pasada del Festival de Jerez. Este premio, que otorga Diario de Jerez bajo el patrocinio de González Byass, ha ido a parar a manos del bailaor gaditano que ha mostrado su total emoción en un acto en el que han estado presente Rafael Navas, director de este periódico, Mamen Sánchez, alcaldesa de Jerez, Isamay Benavente, directora del Teatro Villamarta, entre otros miembros de la corporación local, artistas y aficionados al baile.

Navas destacó que "la carrera de Eduardo acaba de empezar, y nos alegra que el público apostara por un espectáculo de un artista joven y con una gran proyección". Explicó, también, que este año ya se puede votar a través de una aplicación móvil "con el fin de facilitar el voto a los asistentes al teatro" y agradeció el "buen trato y el cariño que recibimos del Festival de Jerez cada año" añadiendo que "el Festival es de todos". Tras su intervención cedió la palabra a Fran Pereira, periodista y coordinador del suplemento diario sobre el Festival de Jerez, que dio un repaso por la trayectoria de Guerrero, recordando esas actuaciones que "han marcado la evolución de este bailaor", caso de su primer espectáculo en solitario titulado De Dolores, estrenado en 2011, o el siguiente Callejón de los pecados, del año 2015. Pereira se refirió a Guerrero como "el espectáculo que nos conquistó a todos por la magia del momento, por la sintonía que se creó en el escenario y por la energía que se palpaba en el ambiente". Eduardo ha sido el vencedor de la edición pasada con un total de 9.95 votos sobre 10, quedando por detrás la bailaora jerezana Manuela Carpio con su obra Al compás de su gente, y en tercer lugar el dúo compuesto por Antonio Canales y Joaquín Grilo, con Soniquetazo.

Antes de la intervención del premiado, los asistentes pudieron visualizar un vídeo obra del fotógrafo Miguel Ángel González y que reflejaba algunos de los momentos de la actuación premiada. Al acabar, el bailaor recibió la escultura -realizada por Sylvain Marc- de manos de la alcaldesa de Jerez. Notablemente emocionado, Eduardo mostró absoluta gratitud a "esas personas que siguen felicitándome por la actuación que me ha traído hasta aquí. Tengo que agradecer a todo el equipo que me acompañó aquella noche en el Villamarta, esta batalla no se hubiera ganado sin ellos". Tuvo palabras de cariño para "mi familia en Madrid, con Blanca del Rey y el Corral de la Morería" así como para su "familia de Jerez, con Isamay y el Festival".

Mamen Sánchez cerró el acto recordando que "cuando salimos del teatro aquella noche ya sabíamos que iba a ser el espectáculo premiado por el público, porque todo el mundo comentaba que era lo más destacado de la edición" y refiriéndose a Eduardo como a un jerezano más, "Jerez es tu casa, no nos abandones nunca".

El bailaor actúa estrena su obra Faro a partir de las 13.00 horas en la bodega La Constancia de González Byass. Luego, a las 24 horas, será el artista invitado de su paisana Encarna Anillo, que presenta Las puertas de Gades en Sala Compañía.