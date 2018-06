La gastronomía toma protagonismo en el III Festival de Jazz de Vejer que comienza mañana

El Festival Internacional Jazz de Vejer arranca mañana su III edición con la gastronomía como novedad principal con respecto a años anteriores. Según informan los organizadores en un comunicado, en esta nueva edición que se desarrollará durante mañana y el sábado los conciertos de Shai Maestro Trio, Andrea Motis and Joan Chamorro Quartet, Tank and The Bangas, Chicuelo y Mezquida, Leo Minax and Mistoquente, O Sister! y Juno and Darrell estarán aderezados con la mejor gastronomía de la zona.

Dentro de la sección Gastrojazz, el festival vuelve a unir la música de jazz y la gastronomía local en un programa que comenzará este sábado y se extenderá hasta este domingo por distintos restaurantes y espacios de la ciudad.

En concreto, Gastrojazz comenzará a las 13.00 horas de este sábado en el Parque de los Remedios, con una gran cita popular en la que se podrá disfrutar de los directos de Jambá Brass Band, Aro Que Swing y El Domador de Medusas, amén de las sabrosas recetas de los food trucks' de Califa Express y Casino 51.

A las 14.00 horas habrá una nueva cita con Jambá Brass Band en la Abacería La Oficina, mientras que a las 14.30 horas Barba Dixie Band serán los protagonistas en La Piccolina y Garimba. Posteriormente, en El Jardín del Califa actuarán Van Moustache, y Barba Dixie Band repetirán en La Negra a partir de las 15,30 horas. A las 17,00 horas será el colofón final de la jornada del sábado, con Joselín Vargas y Tito Alcedo en El Claustro, y un nuevo pase de Barba Dixie Band en La Torre 2.0.

El programa de Gastrojazz continuará también el domingo a partir de las 16.00 horas.