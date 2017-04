Este jueves se materializa en papel la novela histórica más leída en Amazon España. El guerrero a la sombra del cerezo, así se titula la obra situada entre las diez novelas con más reseñas en el gigante de la autopublicación electrónica, ha sido escrita por el gaditano David B. Gil. El periodista, que sufrió las consecuencias de la devastadora crisis económica y social, aprovechó su incursión en la lista del paro para escribir la novela que toda la vida había tenido en la cabeza. Lo hizo y quedó finalista en el Premio Fernando Lara de Novela que, también afectado por las circunstancias, sólo editaba en papel al ganador. Tras enviar el manuscrito a varios sellos editoriales, y al recibir siempre la misma respuesta, "una historia ambientada en el Japón feudal escrita por un autor novel no tenía futuro", David B. Gil se lanzó a la autopublicación. Y triunfó. Pero empeñado en editar en papel, el escritor se puso a trabajar en una nueva historia que encajaba en un género más apetecible para las editoriales tradicionales. Nacía Hijos del dios binario y Suma de Letras (del poderoso Penguin Random House) se encandiló de la obra. Y del escritor. Tanto que cuando el gaditano les habló de la existencia de El guerrero a la sombra del cerezo no dudaron en proponerle su edición en papel. La que sale el día 27. "He probado las mieles de la autopublicación y de una editorial grande, y las dos tienen sus cosas buenas, y ninguna es fácil", resume.

-Lo mejor de la autopublicación.

-Que antes, cuando escribías una novela, la única manera para llegar a los lectores era a través de una editorial, algo que consiguen muy pocos, o pagando por autopublicarte, que es lo que se esconde en muchas ocasiones tras la copublicación que ofrecen algunas editoriales. Y con la llegada de Amazon, y los nombro a ellos porque son los que copan prácticamente todo el mercado de autopublicación, se crea otra vía. Pero las cosas no son tan sencillas...

-¿Y eso?

-Tu novela es un grano de arena entre los cientos de miles que forman un desierto. Las posibilidades de tener visibilidad son escasas con lo que la inmensa mayoría de novelas autopublicadas no tienen ni un lector porque es difícil llegar a ellos entre tanta oferta. Siempre escuchamos hablar de los triunfadores de la autopublicación pero es una visión sesgada, el sesgo del superviviente. La autopublicación no es la panacea.

-¿Y cómo se consigue llegar a los lectores?

-Pues con lo más viejo del mundo, el boca a boca. La clave es tener los dos o tres primeros lectores y, si es buena tu obra, si les gusta, pues se corre la voz. Pero es complicado. Puedes trabajar mucho las redes sociales, mandar un ejemplar del libro electrónico a blogueros influyentes, que también están saturados con lo que les mandan las editoriales tradicionales. Pero si encuentras esa primera veta y te dejan buenas reseñas... El lector no sabe lo valioso que es para un autor un buen comentario.

-¿Y el precio de la obra? ¿Lo pone el autor o la plataforma?

-Amazon te deja fijar el precio libremente pero si pones tu novela a 2,99 euros, o más, el autor se lleva el 70% de los royalties, y si la pones a menos de 2,99 sólo te llevas el 30%. Así que implícitamente te invita a lo primero y, la verdad, estoy de acuerdo ya que pienso que poner a 0,99 euros, o gratis, el trabajo de años es dar un mal mensaje a los lectores, les dices que una novela autopublicada no vale ni un euro . ¿Qué ocurre? Que se descargan muchas novelas a ese precio pero eso no significa que sean novelas leídas. Las descargan por acumular en la mayoría de los casos pero si el lector se gasta ya sus tres o cuatro o cinco euros pues hay un interés. El problema también es que hay un escalón muy grande entre el precio que pone un autor autopublicado y el que ponen las editoriales a la versión electrónica . En el caso de El guerrero a la sombra del cerezo, que ahora vuelve a salir y con una edición revisada, mi editorial ha sido muy comprensiva y el libro electrónico sale a 5 euros.