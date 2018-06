Tres premios nacionales en la jornada de hoy de Cádiz en Danza

Hoy coinciden en Cádiz tres compañías galardonadas con el Premio Nacional de Danza: Daniel Abreu (2014), La Intrusa (2015) y Pep Ramís, de la compañía Mal Pelo (2009). Será en la edición 17 del festival Cádiz en Danza, que desde este fin de semana se está desarrollando en la capital gaditana y que hoy contempla actuaciones en el ECOO, el Teatro Falla y la sala Central Lechera.

La compañía La Intrusa Danza (Vitoria/Barcelona) sigue por las mañanas con el dúo Bilie Jean por los colegios gaditanos, una actividad que comenzó ayer y que hoy se traslada al colegio Adolfo de Castro.

Mientras tanto, Mal Pelo (Girona) estará en el escenario del Teatro Falla con el espectáculo solo de Pep Ramís The Mountain, the truth and the paradise (La montaña, la verdad y el paraíso). Será a las 21.00 horas, con entradas a 5 euros.

Este trabajo, según el catálogo del festival, nace de la necesidad de construir una ficción personal, de poner al día la experiencia de los últimos trabajos e investigar sobre los intereses artísticos presentes. Trabajar en solitario quiere decir también revisitar las herramientas acumuladas del oficio de creador escénico después de una larga trayectoria. The Mountain, the Truth & the Paradise es "un universo poético que se pregunta sobre el sentido de lo divino y de lo vulgar, sobre la espiritualidad y la ignorancia, sobre la belleza y la banalidad".

El canario Daniel Abreu cuenta también este año con tres nominaciones a los Premios Max, a la mejor coreografía, mejor intérprete y espectáculo de danza. Los Max se entregan el próximo lunes 18 en Sevilla. Hoy, Abreu imparte una clase magistral -ya con inscripciones agotadas- y el mañana, a las 21 horas, presenta su obra Cabeza, en el escenario del Gran Teatro Falla, con entradas también a 5 euros.

Asimismo, el flamenco llega a Cádiz en Danza en su vertiente más contemporánea, de la mano de Dennis Santacana (Bilbao), que estará en la Central Lechera hoy, a las 19:30 horas, junto al duo jienense de la compañía Marcat Dance.

También están en la programación de hoy martes los gaditanos de Albacalí y su ya tradicional homenaje a Costus (ECCO, 18 horas), y la compañía Otra Danza (Elche) con la coreografía Rito, que actuará en el foyer del Falla a las 22.15 horas. Ambos espectáculos tienen entrada libre hasta completar el aforo.

daniel abreu, en la escena del falla. El festival Cádiz en Danza ofrece espectáculos en diversos formatos, como la obra Más o menos inquietos que Daniel Abreu ofreció ayer en el escenario del Falla con el público muy cercano. Abreu, premio Nacional de Danza, bailó junto a Carmen Fumero.