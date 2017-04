"La poesía es un buen ejercicio para estar alerta en la vida"

Carne de cuneta o lo que es lo mismo, carne de cañón. Son muchos, somos muchas, dice Blanca Flores -pues el poemario que presenta esta tarde, en compañía de Carmen Moreno en la Fundación Cajasol, ha sido concebido pensando especialmente en las mujeres-, quienes nos sentimos así: "Tras una vida peleando por la igualdad, por la visibilidad y en contra de muchos impedimentos, sientes que terminas llevándote todos los palos -explica-. Pero ahí sigues, a pesar de todo".

Carne de cuneta da título al poemario que la autora gaditana publica con Ediciones en Huida: un libro que tiene "mucho" de sus trabajos anteriores y que "pretende ser casi un resumen de toda una etapa de la vida; como mujer madre, amiga, compañera...", y que incluye desde recuerdos de la infancia hasta "luchas actuales". "Como recogía Fernando Quiñones -continúa-, una realidad puede ser tristealegre. A pesar de lo terrible que pueda ser un escenario o de las pocas fuerzas que te quedan, siempre hay luces que te hacen continuar: siempre hay gente que cada día teje con su presencia o su palabra una red común de solidaridad. Todo eso también queda recogido en el poemario".

Blanca Flores menciona la retroalimentación que provocan iniciativas como la Ruta Quiñones, por ejemplo, "donde todos los años me encuentro con gente que no conozco y con quien termino entablando amistad", o nombres concretos, como los de Désirée Ortega, Lucía Fernández Núñez o Charo Sánchez, a quienes están dedicados varios poemas, "aunque diría que el libro está dedicado a las mujeres, para que no olvidemos, sobre todo hoy día, cuando sabemos de tantas mujeres que mueren en lo que parece una oleada criminal, que podemos hablar con una voz libre".

"La sociedad sigue inmersa en unos prejuicios muy fuertes respecto a las mujeres", prosigue la escritora. Unos corsés de hierro que "te obligan a estar, cuando no aparentando lo que no eres, dando explicaciones".

El escribir poesía es una buena gimnasia para estar "alerta" en ese ejercicio de reivindicación d e igualdad y lucha. Flores vindica también la poesía como vehículo más allá de lo que se puede encontrar en las redes, "donde es fácil vender como producto cultural lo que quieras: pero una ocurrencia no es poesía, exige idea y trabajo y, en última instancia, ha se servir para conocerse y reconocerse". En este sentido, Carne de cuneta intenta también "innovar en el ámbito poético", alternando poemas de distinta extensión, reflexiones y citas, procurando también, "encontrar las palabras justas que le den sentido al poema, siempre buscando un nivel de proximidad con quien se acerca a los textos".