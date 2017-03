Nueve películas españolas y ocho iberoamericanas quieren la Biznaga

La multitudinaria presentación en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga se convirtió ayer, como es habitual, en el pistoletazo de salida para el Festival de Málaga, que ya calienta motores. Esta vigésima edición, que se celebra del 17 al 26 de marzo, trae como gran novedad su ya anunciada apertura al cine iberoamericano en la Sección Oficial a Concurso, que este año acoge 23 títulos. De ellos, 17 competirán por la Biznaga de oro, nueve películas españolas y ocho de países del otro lado del Atlántico. Una apuesta por dar cabida a la diversidad de miradas de la producción que se hace con el denominador común de la lengua española.

"Hemos querido seguir avanzando en la idea de un festival representativo de lo que es el cine español e iberoamericano, en cuanto a creatividad y producción; además acogiendo en la programación propuestas con un acentuado valor autoral y del mayor número de países latinoamericanos posibles", explicó el director del Festival, Juan Antonio Vigar.

Pero no ha sido fácil la selección. "Se han tenido que descartar mucha películas de calidad, el no estar no quiere decir que no se sea sino que no hemos podido encajar más títulos", apuntó Vigar y destacó que este año se han presentado 1.585 títulos para participar en las distintas secciones del Festival, de los que se han seleccionado un 11%. Un total de 287 largometrajes españoles e iberoamericanos participaron en la selección, de los que se han elegido 45 en total entre Sección Oficial, ZonaZine y estrenos especiales; 573 cortometrajes; 505 documentales; y 220 títulos en Afirmando los Derechos de la Mujer. Un 40% de las cintas participantes son óperas primas.

La Sección Oficial crece este año e incluye 23 películas, aunque a concurso son 17 y seis fuera del certamen. Como es el caso de Bar, la nueva película de Álex de la Iglesia que inaugura el viernes 17 la cita. Luego llegarán algunas películas ya anunciadas y esperadas como Pieles, de Eduardo Casanova, Verano 1993 de Carla Simón, El jugador de ajedrez de Luis Oliveros, La niebla y la doncella de Andrés Koppel y Selfie, de Víctor García León, que ya visitó el festival en 2001 con Más pena que gloria.

También competirán por alzarse con el principal galardón del certamen Amar, de Esteban Crespo; Brava, de Roser Aguilar; El candidato, de Daniel Hendler; El otro hermano, de Adrián Caetano; Gilda, no me arrepiento de este amor, de Lorena Muñoz; La memoria de mi padre, una cinta sobre el alzheimer de Rodrigo Bacigalupe, la durísima La mujer del animal, un filme sobre violencia de género de Víctor Gaviria, la comedia Me estás matando Susana, de Roberto Sneider; la argentina Nieve Negra, dirigida por Martín Hodara con Leonardo Sbaraglia; No sé decir adiós, de Lino Escalera; Plan de fuga, de Iñaki Dorronsoro y la cubana Últimos días en la Habana, dirigida por Fernando Pérez.

Fuera de concurso se proyectan dos títulos malagueños, El intercambio, de Ignacio Nacho, y Maniac Tales, una producción de Kike Mesa. También el largometraje de Juan Taratuto Me casé con un boludo y Señor, dame paciencia, que se presenta el día de clausura.

De este modo, el Festival convierte su Sección Oficial "en imagen de la realidad actual del sector audiovisual iberoamericano" con una programación "equilibrada y diversa que incluye las distintas tendencias argumentales, narrativas y estéticas que contiene la actual producción cinematográfica, enriquecida en este caso con una amplia representación de países iberoamericanos que dotan a esta sección de una variedad de miradas y culturas". Según agregó Juan Antonio Vigar, "creo que desde el punto de vista argumental, narrativo, del compromiso y de las interpretaciones que la Sección Oficial del Festival crece, se enriquece y se dimensiona".

Al acto de presentación acudió el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que señaló que el presupuesto asciende a 3,3 millones de euros, gracias tanto al patrocinio del Ministerio de Cultura y la Junta, como de entidades privadas.