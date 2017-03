Con el objetivo en la orilla del mar

Juan Manuel Díaz Burgos (Cartagena, 1951) reconoce que no le gusta la playa. No le gustaba allá por el verano de 1987, cuando sin embargo pisaba cada día su arena en Rota por una suerte de imperativo familiar: dos hijas pequeñas tiraban de él. Pero supo convertir aquella obligación en vocación porque entre los bártulos playeros coló su cámara de fotos para, entre juegos y baños con sus hijas, captar las escenas cotidianas de las playas roteñas. De aquel trabajo de seis años nació la exposición Historias de playa,que casi tres décadas después llega a Cádiz y se podrá ver desde hoy en los Claustros de la Diputación Provincial, donde se inaugura a las 20.30 horas.

También reconoce Juan Manuel Díaz, que ayer presentó la muestra a los medios de comunicación acompañado por el diputado provincial Salvador Puerto, que esa exposición supuso "un antes y un después" en su manera de ver la fotografía. En total, en Cádiz se podrán ver hasta el 23 de abril un total de 76 imágenes en una muestra que Diputación enmarca en el Día de la Provincia que se celebra este domingo.

Las escenas de playa más cotidianas componen el grueso de la exposición. Chapuzones, juegos de playa, pistolas de agua y flotadores aparecen por el objetivo de Juan Manuel Díaz junto a los bañistas que disfrutan de un paseo, un baño o de su familia. Imágenes captadas al instante, imágenes robadas en un momento determinado, que se combinan con una serie de retratos más preparados y realizados también en aquella época pero que no se mostraron al completo en las primeras exposiciones porque su autor casi los consideraba como una serie independiente.

"Siempre tuve dudas -explica Díaz Burgos- acerca de la conveniencia de exponer juntas las fotos de escenas de la playa con los retratos, porque la técnica y la intencionalidad de ambas son distintas. Pero aquí en Cádiz no tuve dudas porque la sala invita a ello". Así, las imágenes con las escenas de playa se han colocado a lo largo del claustro del palacio y los retratos de los bañistas se muestran en la sala interior que generalmente sirve de comunicación entre los dos pasillos principales del claustro.

Cuando Juan Manuel Díaz comenzó a tomar fotografías en las playas roteñas, fundamentalmente en La Costilla, no sabía que se iba a embarcar en un proyecto de seis años. Un trabajo que se tomó con la tranquilidad que, asegura, le gusta elaborar sus cosas y que además se encontraba condicionado por la temporada estival en la que se tomaban las imágenes y por su estancia temporal y vacacional en la localidad gaditana. Fue también un trabajo de años porque la edición de las fotos le tomaba su tiempo. Y eso que incluso a veces se traía sus líquidos de vacaciones para revelar algunas de las imágenes en Rota, sin tener que esperar a regresar a Cartagena.

Son fotos que en su mayoría retratan a personas maduras, de cierta edad, sobre todo porque el autor solía visitar la playa en las primeras horas de la mañana para aprovechar una luz de la que después no podría disfrutar.

Así fue tomando forma este proyecto que nació de su rechazo a la playa -"A mí me gustaba el rebozado del cazón en el chiringuito, no rebozarme en la arena", dijo ayer con humor-, y que intentó enfocar por tanto con ironía: "A mí me gusta que hablen las fotos, y éstas creo que están llenas de ironía y de vida, porque si mis fotos no tienen vida... Si mis fotos no dan un pellizco...".

Confiesa este fotógrafo de Cartagena, de larga y fructífera trayectoria profesional, que exponer en Cádiz era una de "las espinitas" que tenía clavada en su currículum. Sobre todo, por los lazos familiares que mantiene con la provincia y que eran por cierto los que le garantizaban la presencia en Rota durante todos los veranos. Una vez arrancada esa espinita -aún le resta otra con Sevilla-, Juan Manuel Díaz explica que esta exposición supone para él "un sueño y una satisfacción". Y ahonda: "Es un regalo caído del cielo".