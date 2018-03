"Esta nueva gira es especial porque el público es el que decide el repertorio"

La gira de la cantante gaditana Merche llegó anoche al Teatro Florida de Algeciras, apenas diez días después de que De otra manera, que así se titula su disco, empezara a sonar en los escenarios españoles en un tour con más de 20 conciertos confirmados y que llegará al Falla en diciembre.

-Otra vez de gira: ¿tiene Merche sensaciones nuevas cada vez que arranca una gira o con la experiencia se viven más tranquilas?

-Por más que pasen los años seguiré teniendo ese nervio en el estómago antes de empezar cada concierto, y en esta gira De otra manera un poco más, porque cinco de los temas que tocamos los elegirán personas del público. Por tanto, cada concierto será diferente. Nunca cantaré las mismas canciones, o sería mucha casualidad. Así que siempre tendré esa intriga hasta que no llegue el momento del concierto. El público es el que decide el repertorio, por eso va a ser una gira tan especial.

-¿Cómo es el disco que da título a la gira, cómo son esos once temas que llevan sonando desde octubre? ¿Qué Merche se esconde tras este trabajo?

-Yo diría que Merche 2.0, o sea, la misma de siempre pero con la diferencia de que en este disco aparecen once de mis historias vestidas de otra manera, con unos arreglos y un sonido más electrónico y fresco, aunque con la misma esencia de siempre.

-Es su octavo álbum de estudio: ¿cómo califica su evolución desde que en 2002 irrumpiera en escena con Mi sueño?

-En la vida te tienes que adaptar a las circunstancias que vives en cada momento, y en la industria de la música también. Creo que es importante renovarse y adaptarse, siempre sin perder tu personalidad. Estoy contenta con el camino recorrido.

-Hoy la gira parará en Algeciras, pero para que llegue al Falla hay que esperar a diciembre: ¿quién tendrá menos aguante hasta que llegue esa fecha: Merche o sus incondicionales gaditanos?

-Definitivamente yo. No imaginas lo que disfruto y lo que significa para mi pisar ese escenario. El Falla es mucho Falla.

-¿Hay mucha diferencia entre un concierto en Cádiz y otro en cualquier punto de España? Profesionalmente, imagino que no, pero no sé si personalmente la sensación o la entrega es distinta.

-La entrega siempre es la misma, cante donde cante, pero lógicamente tengo un vínculo emocional con mi tierra que siempre me emociona muchísimo.

-En todo caso, el contacto con Cádiz queda reciente con el Carnaval y esa final vivida de una forma tan distinta…

-Pues sí, fue un regalo estupendo poder disfrutar de la final del concurso, retrasmitiéndola junto a tantos grandes profesionales del Carnaval. Fue una experiencia brutal, doce horas en directo hablando y disfrutando de las agrupaciones que se me pasaron volando.

-Qué piensa de esta edición del concurso en la que la mujer ha cobrado tanto protagonismo. ¿Se está escribiendo un nuevo futuro de la mujer en la fiesta?

-La mujer cada vez tiene mas protagonismo, eso es indudable. Espero que se siga evolucionando en esta dirección y que llegue el momento en que no sea noticia que las mujeres participemos activamente en los Carnavales.

-Considerando que usted es carnavalera de cuna, ¿la veremos algún día en una agrupación sobre las tablas del Falla?

-¡Ya he cantado! Fue en un programa especial de carnaval de Canal Sur y canté con la chirigota del Love un pasodoble de 'Los príncipes encantados, gracias, igualmente'. Estuvo genial. La chirigota no puede tener mas arte y ser más buena gente. Desde aquí mi cariñoso recuerdo a don Adolfo que, junto a Chico, participó y me ayudó muchísimo a preparar el espectáculo cuando fui pregonera.