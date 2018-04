"En esta novela veremos que la naturaleza también crea monstruos"

"No recuerdo ninguna época de mi infancia en que no padeciera terror nocturno". Con esta confesión, el escritor Juan González Mesa (Cádiz, 1975) elige presentarse al mundo en su página web. Con Gente muerta, con Rubicón, con La noche de las panteras, con La montaña, con su recién salida del horno Aquí la tierra es mala, o con cualquiera de sus novelas, cortas o largas, el autor gaditano demuestra lo que ha sido capaz de hacer con él. Con el miedo. Mucho y bueno.

Aquí la tierra es mala, su última obra, es una novela de terror. Una novela coral "en la que no hay un villano", en la que "no hay un elemento sobrenatural, "ni un invento tecnológico". Una novela de terror en la que el medio pone al enemigo porque "aquí veremos que la naturaleza también crea monstruos", explica el propio autor que estará este lunes en la librería Pérgamo de Puerto Real para presentar su obra acompañado del autor Rafael Marín.

Una extraña enfermedad de origen desconocido provoca el encierro de los afectados en la Facultad de Ciencias del Mar para mantenerlos aislados. Esta improvisada cuarentena durante un verano en la Bahía de Cádiz es la premisa de la que parte González Mesa para una obra que se ha publicado en la colección Z de la editorial Dolmen, reservada a la literatura zombie, aunque el autor recuerde que "no todas las novelas de zombies son de terror, al igual que no lo son todas las novelas de vampiros, mira Crepúsculo", argumenta apuntando, además, que "el monstruo" de Aquí la tierra es mala "también tiene algo de vampiro aunque para entenderlo bien tendrán que leer la novela..."

Lógicamente, el escritor y también guionista no quiere desvelar "demasiado" de su libro en el que también jugará un papel importante el espacio natural de Las Canteras. "Realmente, Las Canteras es espectacular para ambientar una historia de terror. Está llena de caminos artificiales, de maleza, es como un laberinto boscoso", define el autor que opina que cualquier escritor "aun no siendo de Cádiz" y que conociera este espacio y la propia Facultad de Ciencias del Mar, "que realmente está aislada, en medio del campo, al lado de una ría (Río San Pedro)", no dudaría "en utilizarlos para ambientar una novela de terror".

Lugares en los que González Mesa coloca a una serie de variopintos personajes entre los que destacan Norma y Paula, "dos amigas de la infancia que juegan al hockey". De hecho, esta afición es la que las sitúa en el lugar de los hechos, vestidas con su equipación y con un stick cada una... "Me ha gustado mucho llevar esos dos personajes adelante porque mis personajes suelen ser bastantes serios y Norma y Paula son dos chicas de 18 años que siempre están de coña, picándose y sacándole punta a todas las situaciones, así que me he tenido que superar a mí mismo en el tratamiento de estos dos personajes", reconoce su creador que además también coloca en primer línea de la acción "a un expolicia tuerto transformado ya en detective privado y con cierta historia detrás, a un bombero cuyo compañero es uno de los afectados por la enfermedad, a los vigilantes del área en cuarentena, a los científicos que investigan la enfermedad, a una familia gitana y a un político del área de Sanidad que ha orquestado la cuarentena". "Y, como decía, lo que no hay es un villano, me aburre mucho que desde Tiburón hasta ahora detrás de este tipo de cosas haya un villano que oculta y deja que ocurra la tragedia por propio interés", se queja.

Lo que hay son personajes con mucho fondo detrás pues González Mesa, miembro de la Horror Writers Association y de la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror, conoce bien el mecanismo que activa la red para atrapar al lector en una historia de este género. "El terror se transmite al lector a través del propio terror que sufren los personajes y para que eso funcione es importante que el lector conozca a esa gente, que le duela lo que les pase, incluso, a una persona que puedan considerar aborrecible pero si conocen dos o tres cosas de su pasado o del por qué es como es, quizás les siga sin caer bien, pero lo pueden comprender", explica el autor que para facilitar al lector la introspección en sus criaturas de una forma "más natural" apuesta por una línea temporal que se mueve hacia delante y hacia atrás. "Así, la historia la empezamos en el capítulo 5 y luego nos vamos moviendo en las dos direcciones porque no me pegaba narrar sus historias en el mismo momento que ocurre el conflicto, siempre parece demasiada casualidad que se revelen datos importantes de los personajes con el conflicto montado y, además, creo que así el lector puede disfrutar más de la experiencia", apuesta.

Premio Ciudad de Utrera de novela corta de terror 2017 (La noche de las panteras), finalista del premio Alberto Magno de 2014 (Rubicón), nominado en los premios Ignotus en el mismo año (La montaña), coordinador de argumento y coautor del proyecto literario en internet Tiempo de Héroes y del proyecto benéfico asociado, Manual de supervivencia, que verá la luz en este próximo mes, Juan González Mesa tiene en la actualidad, además de la promoción de Aquí la tierra es mala, varios proyectos entre manos. Uno de ellos, es la obra colaborativa Sierra Norte (pequeñas novelas de varios autores) con la editorial gaditana Cerbero, para la que el autor sólo tiene buenas palabras, "y alguna cosita en el cajón que está a la espera de que el panorama se despeja un poco para salir...", advierte.