Residente, primer gran atractivo del próximo No Sin Música

Por mucho que en los termómetros se acerque el invierno, la bendita actualidad se empeña en traernos el verano. No el calor, pero sí sus sonidos, y el de este año va sonando pero que muy bien. Si hace unos días, los chicos de NSM Fest anunciaban a Manolo García como primer protagonista del ciclo Música del Mar, hoy los organizadores del No Sin Música (misma empresa) descubren el primero de los grandes atractivos de esta edición, Residente.

Residente, es decir René Pérez, de Calle 13, es un intérprete, compositor y productor puertorriqueño comprometido con su tiempo ya sea en el proyecto que comparte con Eduardo Cabra desde 2004, como con sus propias iniciativas que hace muy poco se materializaron en su primer compacto en solitario, homónimo por cierto, Residente, donde además buscó la complicidad de artistas de la talla de Goran Bregovic (El futuro es nuestro), Soko (Desencuentro) o Bombino (La Sombra).

Será la segunda vez que René Pérez pise Cádiz ya que con Calle 13 participó en el desaparecido ciclo Conciertos para la Libertad, con un concierto inolvidable en el Castillo de San Sebastián durante el verano de 2012. Seis años después, Residente podrá ver el mar de Cádiz desde otra perspectiva, la que ofrece el Muelle de Cádiz, durante una de las tres noches, 19, 20 o 21 de julio, en las que se celebra el festival No Sin Música.

Además de esta rotunda presencia internacional, los organizadores del festival también han anunciado otras interesantes propuestas en el que es el primer adelanto del cartel de la VI edición del encuentro musical gaditano. Así, también desde el continente hermano al otro lado del Atlántico llegan los peruanos de We The Lion, que con su primer disco, Violet, ya llevan acumulados un centenar de conciertos en territorio americano aunque, poco a poco, van dando el salto a Europa. De hecho, estos limeños estuvieron de gira por España a principios de este mes.

Algo más cerca, desde Madrid, llegarán Sidecars que conocen bien el camino al Puerto de Cádiz ya que el grupo estuvo en el escenario del Muelle este mismo verano, dejando muy buenas sensaciones, como telonero de Leiva en el ciclo Música del Mar.

La M.O.D.A, es decir, los burgaleses La Maravillosa Orquesta del Alcohol, también animarán la fiesta del próximo No Sin Música con acordeones, saxofones, banjos, mandolinas y clarinetes que coquetean con el folk, el country, el rock and roll y hasta con el punk ofreciendo una propuesta única que no deja indiferente a nadie.

Cierra el primer avance de programación Santísima, los rockeros tarifeños que ya demostraron quiénes eran y de lo que eran capaces en la pasada edición del No Sin Música.

Las entradas y abonos para el festival están a la venta desde el pasado 14 de noviembre, despachándose en sólo ese primer día alrededor de unos 1.500 tickets, según informan desde la organización.