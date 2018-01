"El rock nació gutural y Lou Reed le dotó de temas de gran literatura"

"Seré tu espejo para reflejar aquello que eres aunque tú no lo sepas". Esto es I'll be your mirror, una de las más bellas y generosas letras rock nunca escritas. Su autor es Lou Reed e Ignacio Juliá, uno de los más importantes periodistas musicales españoles, fundador de la revista mítica Ruta 66, cree que de algún modo el genio neoyorquino que puso en pie la Velvet Underground y que luego tuvo una de las carreras en solitario más apasionantes del rock, fue, efectivamente, su espejo, le ayudó a conocer cosas de él que desconocía y, en definitiva, le cambió la vida.

Así lo confesó ayer en la Universidad de Cádiz, dentro del ciclo Tutoría del Rock, en la presentación de su libro Lou Reed, catálogo irracional, "que no es una biografía, pero sí lo es. Es una guía de audición de las canciones más significativas y, a través de ello, me sirvo para contar su existencia".

Una guía de este tipo es útil porque, como afirma Juliá, "el rock nació gutural y Lou Reed le dotó de gran literatura". Con sólo 19 años Lou Reed compuso Heroin, nihilismo, una experiencia iniciática con droga dura. Con 70 años compone Junior Dad, una "devastadora" letra que narra el momento en que los ancianos vuelven a ser bebés. Entre medias sadomasoquismo (Venus in furs), orgías (Sister Ray), las hermanas feas del amor (celos, violencia) en Berlin o el compromiso político de denunciar en New York el Nueva York letal de los 80. Juliá pudo hablar de esto con él decenas de veces, de su adolescencia con electroshocks, de sus primeros inicios fracasando, de sus 70 como zombi, de la madurez de los 80 y de las últimas décadascomo leyenda. "Primero sobrepasé sus lapsus de memoria y luego entré en su círculo de amistades", rememora.

También es el círculo cerrado para Juliá, que se hizo crítico musical tras verle por primera vez en el 75 en Barcelona, "cuando Frranco estaba vivo, aunque sólo empíricamente e ir a jun concierto no era como ir hoy al Primavera Sound. Allí volaron las sillas y los grises repartieron de lo lindo. Y yo me dije esto es rock and roll". Porque lo que Juliá había descubierto era un artista "casi brechtiano", distinto a todo, que en la década de los 80, 20 años después de su aparición, lo cambiaría todo, cuando toda una generación (REM, Sonic Youth) descubrieron un disco olvidado grabado en el 67. Era el disco del plátano, el primero de la Velvet bajo el manto de Warhol. Allí estaba I'll be your mirror y Juliá se miró en él.