"La música en el cine puede contar cosas no sólo subrayar"

-desempeña un doble papel en este Shorty Week protagoniza una charla-taller y es miembro del jurado de la Sección Oficial, ¿cómo surge la invitación?

-Pues Sergio Ceballos (uno de los organizadores) vio Timecode y lo comentó con una amiga común que tenemos y me contactó y yo acepté porque la verdad que este tipo de iniciativas me resultan muy interesantes porque se hacen muchos cortos que después son difíciles de ver para el público y como no se programen en un festival es complicado que las obras lleguen.

A mí 'Timecode' me parecía un corto muy bonito pero nunca imaginé todo lo que ha pasado"Ahora estamos haciendo experimentos sobre cómo se procesan en el cerebro la música y el sonido"

-¿Me da una valoración general de la Sección Oficial?

-Pues me ha gustado mucho lo que he visto, hay muy buen nivel y cortometrajes de muchos sitios y muy variados. Hay festivales que tienen las líneas temáticas muy marcadas y aquí mientras que haya una buena idea y calidad puedes entrar y eso me gusta mucho. La verdad es que me ha sorprendido gratamente.

-¿Cree que hay un auge del cortometraje en nuestro país?

-Pues no llevo en esto muchísimos años pero me da la sensación de que sí. No sé si es porque estamos acostumbrados, cada vez más, a consumir cosas cortitas o porque realmente el cortometraje español ha tenido éxitos bastantes sonados en los últimos años, pero me da la sensación de que hay un interés creciente.

-En alimentar ese interés habéis contribuido en parte vosotros, el equipo de Juanjo Giménez con 'Timecode'. Palma de Oro en Cannes, finalista en los Oscar... ¿Imaginó su éxito?

-Para nada. De hecho cuando te metes en cualquier proyecto no piensas lo que puede pasar después, e incluso cuando lo has terminado tienes muy poca perspectiva real de cómo lo va a recibir el público, tú lo ves ya de una manera muy viciada. Bueno, a mí me parecía un corto muy bonito, pero de ahí a que pasase todo lo que ha pasado... Es que hay muchos factores que influyen aparte de la calidad que tenga el trabajo. La suerte de Timecode es que el estreno fue en Cannes y se llevó la Palma de Oro, a partir de ahí ya sabes que la gente lo va a mirar con interés.

-Sí, después, pero en Cannes partía de cero totalmente...

-Sí, sí y la verdad es que fue un momento bastante increíble. De hecho, la primera visualización en público fue en la sala de 1.000 personas con todos los cortometrajes seleccionados. Había nervios, muchos... Y la verdad que es un corto que en salas grande funciona muy bien porque se contagia mucho la emoción. Pero allí hubo un momento de miedo porque la gente se empezó a reír mucho y este corto está en una línea que puede caer hacia el ridículo, hacia ser un poco ñoño o puede funcionar, y de repente cuando se acercaba el final y vimos que se hacía un silencio sepulcral y que había una emoción ahí, y ya aplaudió todo el mundo... Hasta ese momento no estuvimos seguros de que había gustado.

-Su trabajo en 'Timecode' cobra además mucho protagonismo, es la música la que canaliza muchas de las emociones.

-Sí es un corto como que tiene dos velocidades, como dos partes, muy claras. En la primera la música es muy austera, casi machacona, pero tiene ya ahí los pequeños elementos que luego se desarrollarán cuando va a cambiar todo y ayudan un poquito a que esa magia que tiene que surgir pues la percibes. La verdad es que para mí fue muy bonito este trabajo porque sabía que en la música recaía a una parte importante de cómo quieres dejar la emoción en el público cuando se termina el corto.

-¿Ha cambiado algo para usted?

-Sí. Yo al principio no lo tenía muy claro pero noto cómo la gente se interesa más por ver mi trabajo. Y, de hecho, he tenido una oferta directamente porque alguien vio en Estados Unidos el corto y tengo una reunión con ellos para trabajar en un corto allí en Los Ángeles. Todavía está en el aire pero está bastante avanzado... Creo que va a ocurrir.

-En su encuentro de hoy (por ayer) ha hablado de su concepción de la música en el cine...

-Sí, he hablado de las cosas que para mí son importantes como que la música en el cine puede ser un elemento narrativo, de guión, que se puede utilizar para contar cosas porque en muchas ocasiones se utiliza sólo para subrayar. Pero creo que a la hora de escribir el guión uno puede tener en cuenta qué papel va a jugar la música.

-Me parece muy interesante su trabajo en el campo de la neurociencia, ¿en qué proyectos anda metido?

-Pues estoy colaborando con un grupo con el que queremos hacer experimentos sobre la percepción de la música y el sonido, sobre cómo se procesan en el cerebro, porque te vas dando cuenta que ocurren cosas en el cerebro que los artesanos del cine ya lo saben, ellos utilizan todas esas cosas pero no se sabe cuál es exactamente el mecanismo. Y tengo un proyecto en el que a través de un casco de electroencefalograma puedes estimar la relación emocional de la persona que está escuchando la música y la música se genera, automáticamente, en base a estas emociones.

-¿Eso es lo de 'Closed loop'?

-Exacto. Es como hacer la banda sonora de tus propias emociones, es una banda sonora personalizada para cada persona y para cada sesión. Nunca suena dos veces igual.

-¿Cómo un físico se relaciona con todo esto que me está contando?

-Yo he hecho música desde siempre. De hecho, cuando terminé la carrera estuve dos años tocando en orquestas de estas por los pueblos y luego me metí en investigación... Es que para mí es una relación natural porque para mí la física es el conocimiento por el conocimiento, es la ciencia más cercana al arte, simplemente, que funciona con un lenguaje que son las matemáticas.