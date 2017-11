"Las libertades que parecen ganadas hay que seguir defendiéndolas cada día"

La primera vez que lo leyó se le agarró dentro. No se quitaba el texto de la cabeza. Lo tuvo que hacer, casi por una especie de necesidad. Porque "en otras tierras también se tenía que escuchar esta historia". Esta historia es Elegy, el proyecto original del dramaturgo británico Douglas Rintoul que se inspiró en las entrevistas realizadas por el fotoperiodista Bradley Secker con jóvenes refugiados gays iraquíes en Siria para escribir y poner en escena una obra que se pegó a la piel del actor jerezano Andrés Requejo, que es el artífice de la adaptación que esta noche se representa en el Gran Teatro Falla.

"Conocí a Douglas en el Teatro Español en el montaje Julius Caesar en el Teatro Español, donde él era ayudante de dirección y nos caímos bien y mantuvimos el contacto. Me enteré de lo que estaba haciendo, de Elegy, y sentí curiosidad, así que le escribí pidiéndole el texto, lo leí y no se me fue de la cabeza...", explica el intérprete, también licenciado en Traducción e Interpretación, que llegó a un acuerdo con Rintoul para adaptar la obra al castellano y realizar su propia versión escénica.

Desde entonces, hace ya casi cuatro años del estreno, todo lo que Elegy le ha dado al actor "ha sido bueno". "Un gran equipo", con la dirección del canario Carlos Alonso Callero, el Premio Godoff al Mejor Intérprete Hombre de 2015 y un "enorme aprendizaje y crecimiento profesional y personal", señala Requejo, que se enfrenta en soledad -Elegy es un monólogo de 75 minutos- a esta historia "de amor, de superación, de exilio y, sobre todo, de libertad", define. Una obra que en su primera capa parece el relato del amor imposible de un chico por su mejor amigo pero que esconde una poética carta de amor a las víctimas de los asesinatos homófobos que suceden en el Irak liberado.

"Puede ser Irak o pueden ser, lamentablemente, otros muchos países. Es más, creo que sólo al final de la obra se dice un topónimo", advierte el intérprete sobre un texto que no pierde "ni actualidad ni caducidad" ya que "incluso las libertades que parecen ganadas hay que seguir defendiéndolas cada día", acierta.

De hecho, aunque Requejo puntualiza que Elegy "no es una obra panfletaria" y que siempre será el espectador "quien saque su propia reflexión", no es casual que la pieza se sitúe después de la ejecución "del sátrapa" Sadam Hussein porque "es importante resaltar que después de la liberación no se consiguieron todas las libertades incluso algunas, se perdieron ya que, ¿quién y qué vino después de Sadam?", se pregunta Requejo que incide en la necesidad de estar "siempre vigilantes" con las libertades conquistadas.

"También es algo curioso -llama la atención- que cuando empezamos con la obra, que habla de esos refugiados iraquíes en Siria, a la gente no le eran comunes conceptos como refugiado o petición de asilo y les costaba al principio meterse en la propuesta; lamentablemente, Siria ya no es refugio para nadie, ni para sus ciudadanos, y ahora todo el mundo sabe qué es un refugiado por lo que quizás en estos dos últimos años ya el contexto se entiende perfectamente y, vuelvo a insistir, lamentablemente".

Y es que "el respeto" y "el amor" a esta historia son los motores de esta pieza de "teatro documental" -género donde todo lo que se cuenta es verdad aunque sea dentro de una ficción- que "para nada se hace monótona ya que hay muchos cambios de ritmos, de intensidad, flashback y recursos, sobre todo gracias al director, Carlos Alonso Callero, que mantienen la atención del espectador", asegura el artista que se enfrenta a la complicada tarea de meterse en la piel y en la memoria, en los recuerdos, "de un joven refugiado por motivos afectivo-sexuales". Así, de manera fragmentada y no lineal, al personaje le vienen a la cabeza recuerdos tan dispares como el día que se sentó en el río de su ciudad natal y sintió los primeros rigores del amor, como su internamiento en un centro de detención en un país que no conoce y en el todos creen que miente.

"Ha sido un trabajo muy bonito pero muy duro, sí, hasta muy físico, yo diría que pierdo un kilito cada vez que la hago", ríe el actor que no quiere dejar de agradecer el trabajo de sus compañeros en este viaje como el de Callero "un director con una sensibilidad especial, que ya había trabajado con este tema y con el que yo trabajo muy a gusto", el de David Bueno "que creó el ambiente sonoro a la misma vez que íbamos montando la obra, es decir, él venía a los ensayos y a partir de lo que veía iba trabajando" y el de Marta Cofrade en el diseño de luces "porque en un montaje como éste, donde sólo tenemos una silla y una bolsa de plástico, la iluminación es esencial", explica Requejo.

La iluminación y, por encima de todo, el trabajo del actor que se enfrenta a las partes más duras del texto "de la manera más aséptica posible, más neutra, casi periodística" ya que "cuando se entra en los pasajes más dolorosos hay que separarse, lo contrario es echarle azúcar al almíbar, y no es cuestión de hacer sangre", valora el artista, "contentísimo por que esta obra se pueda ver por fin por mi sur", y que actualmente se encuentra preparando, como parte del elenco, el montaje Casa de muñecas, de Henrik Ibsen, que se estrenará a final de mes en el Teatro Fernán Gómez en Madrid, donde el jerezano reside desde hace más de diez años.