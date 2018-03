Los investigadores firman el manifiesto de los trabajadores del Archivo

El 2 de octubre del pasado año los trabajadores del Archivo Municipal se plantaron. Decidieron que no podían seguir asumiendo funciones que no les correspondía de forma oficial, hasta que no se les reconozca la categoría adecuada para ello. Desde entonces son numerosos los investigadores y usuarios que, afectados por la situación de la plantilla de esta institución municipal, han decidido apoyar el manifiesto que ese mismo 2 de octubre plantaron en la puerta de la sede de Isabel la Católica. Situación que incluso fue expuesta por un usuario "en el pleno municipal que se desarrolló el pasado 23 de febrero", explica José Fernández Domínguez, que es uno de los trabajadores afectados del centro.

También afirma que desde que comenzó la movilización, "todo sigue igual". Una situación, la inadecuación de categorías, que se remonta a muchos años atrás, y que ha sido el desencadenante de esta respuesta, que les llevó a efectuar a principios del pasado año una reclamación en el Ayuntamiento de Cádiz.

Esto afecta fundamentalmente a los auxiliares, que estaban desempeñando labores de técnicos, así como al subalterno -el conserje-, pues antes eran tres y ahora es uno. En total son ocho los integrantes de la plantilla, que son el director, un técnico, cuatro auxiliares, un auxiliar administrativo y el conserje. Desde octubre ninguno de ellos realiza labores que no les compete. Es decir, que los auxiliares se ciñen a la labor técnica, que incluye inventariado de catálogo y descripción de fondos. Lo que han dejado de hacer es ofrecer información al público, que son tareas que les corresponden a los técnicos, y sólo hay uno. Sólo atienden a los servicios a nivel interno para dependencias del Ayuntamientos. "Si está de vacaciones o está libre, no asumimos su labor, de igual modo que no abrimos la puerta ni atendemos al teléfono si el conserje ha salido", explica el trabajador.

Manuel Fernández añade que desde su sindicato, Autonomía Obrera, les han informado de que "la relación de puestos de trabajo del Archivo aún no está actualizada y que está pendiente de una auditoría".

La situación del personal del centro ha derivado, lógicamente, en retrasos tanto en el suministro de la información como en el servicio de documentos para los usuarios que solicitan información sobre el patrimonio documental de la ciudad. También se acumulan las quejas y las firmas para apoyar a los trabajadores.

Javier Fernández, director del Archivo Municipal, afirma que como respuesta del Ayuntamiento de Cádiz "tanto la concejala de Cultura, Eva Tubío, como el director Cultura, Enrique del Álamo, se han interesado, están sensibilizados con el tema y son favorables a conceder lo que piden los trabajadores". Pero todo está igual.