"Soy un imán"

-Afortunadamente, el flamenco contemporáneo ya no es una 'rara avis' en un circuito de danza. ¿Ha costado?

-Efectivamente ya ha llegado hasta aquí y esperemos que se vaya desarrollado mucho más porque el flamenco está en un momento bastante contemporáneo, ocupando un lugar que le pertenece porque es un arte moderno y actual en todos los tiempos. Ahora hay como una gran contaminación con otras disiciplinas que lo están llevando a otro lugar, pero eso no es nuevo, ya pasó de los tablaos a la escena y de allí a los auditorios multitudinarios... El flamenco va ocupando cada vez más lugares, y es lo suyo.

-¿Le gusta Cádiz en Danza?

-Es que soy una enamorada de Cádiz de toda la vida, yo con Cádiz muero y, por supuesto, me gusta el festival, creo que a todos los bailarines nos gusta ya que se apuesta por lo original, por creadores jóvenes y por propuestas muy interesantes. Cada vez está despertando más interés.

-¿Cómo encaja su propuesta?

-Pues creo que muy bien con el espíritu del festival. Dentro de mi último espectáculo, La espina que quiso ser flor o la flor que soñó con ser bailaora, dirigido por Carlota Ferrer, pues hay un comienzo performático, y es cierto que cada vez estoy haciendo más performance dentro flamenco porque me siento muy a gusto con la cercanía del público y, entonces, veía que quizás ese extracto de la propuesta encajaba muy bien en Cádiz en Danza y vamos a ver qué pasa...

-En esta pieza, ¿es usted muchas mujeres o una mujer atravesando por diferentes emociones?

-Realmente, hay como una pieza donde se ven como flashes sobre una transformación continua, donde se ve el cambio de muchas mujeres. Es una pieza que tiene un contacto directo, hablado al público y, a partir de ahí, comienzan a salir una mujer, otra mujer, otra mujer... Una misma empieza a ser muchas y de una sola emoción empiezan a salir más. Es una continua transformación muy abierta donde el público podrá identificar a esas mujeres o incluso identificarse. Es la transformación de Olga en muchas mujeres, en la futbolista, la madre, la torera, la ama de casa... Hay mucha particularidad de lo que somos nosotras.

-¿Y quién es Olga Pericet? ¿Una o muchas?

-Es una pero con muchas identidades, como todos. Todos tenemos diferentes perfiles en diferentes situaciones y distintos estados. Todos somos uno, uno somos todos.

-¿Es exigente la pieza?

-Sí, exige un compromiso de meterse realmente en el personaje. Como te he dicho, además de la fisicalidad, tiene un punto teatral en el que hay que estar. Y, también, el público me va interferir mucho, me va a condicionar en el sentido en el que no sabes qué punto de complicidad van a mantener conmigo. Hasta ahora lo he hecho en teatro abierto, algo que es cercano pero que mantiene cierta lejanía, ahora voy a ver algo cercano y en una distancia corta con lo cual tengo mucha curiosidad por saber qué va a pasar. Para mí la participación de la gente va a ser muy importante.

-Sin red.

-Totalmente, y además es la primera vez que la hago de esta manera, en una distancia tan corta (hoy en el foyer del Teatro Falla y mañana en la plaza San Francisco).

-Para Carlota ha sido el primer acercamiento al flamenco, ¿cómo ha sido el trabajo con ella?

-Ha sido maravilloso. Aparte de que había feeling artístico, hemos congeniado muy bien, tenemos sensibilidades muy parecidas, ha habido mucha comunicación y es que es muy flamenca y se acerca mucho a la sensibilidad que yo quiero en escena. Por eso también la elegí, porque es una gran directora, le veo un talento que le sale por los cuatro costados y tiene un algo especial, todo lo que toca lo hace especial. Y en este proyecto ha tenido un tacto... Es tan igual a lo que yo soñaba. De mis palabras, de todo lo que le he entregado, lo ha respetado y ha construido todo un mundo.

-Y para usted, ¿cómo ha sido la inmersión en la teatralidad?

-Pues me he sentido muy cómoda, y a veces no tanto, y eso me ha llevado a que he tenido que trabajar más y eso me gusta. He descubierto otra Olga que llega a otro campo en el que me falta por aprender mucho y eso es lo que más me gusta cuando me meto en un trabajo.

-Y, además, con buenos resultados. 'La espina que quiso ser flor...' consiguió el Premio de la Crítica en Jerez. ¿Lo esperaba?

-Cuando vas a estrenar un trabajo sólo piensas en dar lo máximo, se trata de emocionar y esperaba emocionar pero nunca espero un premio. Y cuando me lo dieron me sentí genial, claro. Pero no esperaba que un trabajo que no es de flamenco al uso, aunque la tradición está ahí pero dialogando con el flamenco contemporáneo y teatral, fuera distinguido en un foro quizás más tradicional. Ha sido una alegría muy grande que un espectáculo tan arriesgado consiga esto. Es un trabajo donde se expone la tradición a una contemporaneidad.

-Su sello, al fin y al cabo.

-Pues sí, siempre he creído en eso, en que lo contemporáneo es el flamenco más desnudo y que la mujer tiene un papel imprescindible y siempre lo ha tenido.

-Aunque a veces no siempre visible...

-Por eso mismo quería que estuviera ahí, entre lo onírico y la realidad, en los contrapuntos, que es una cosa que me define mucho.

-Esa capacidad de pasar de un extremo emocional a otro tan rápidamente, ¿es fruto de trabajo y trabajo y trabajo?

-Pues te digo que, evidentemente, hay un trabajo detrás pero naturalmente tiendo a los polos opuestos, me atraen mucho. Me encanta experimentar lo más contemporáneo del momento y después irme a mi tabernita a sentir lo más tradicional. Me gusta el blanco y el negro. Me gustan los contrastes. Me fascina que de una gran carcajada, si se te dejas llevar, no es raro que se acabe en el llanto. Así que no lo busco, me sale. Soy un imán.