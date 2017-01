'El hombre de las mil caras' arrasa en los galardones del cine andaluz

El hombre de las mil caras partía como la gran favorita en los Premios Asecan, que anualmente reconocen y difunden los frutos de los profesionales del cine andaluz, y rubricó ayer en el teatro Lope de Vega de Sevilla su condición de forma categórica. La última película de Alberto Rodríguez se impuso en las categorías de mejor película, dirección, guión (compartido por Rodríguez con su inseparable Rafael Cobos), montaje (José Manuel García Moyano), sonido (Daniel de Zayas y José Antonio Manovel), vestuario (Fernando García), dirección artística (Pepe Domínguez del Olmo), maquillaje y peluquería (Yolanda Piña) y dirección de producción; este último galardón, para Manuela Ocón, con gran peso específico, dada la extraordinaria complejidad de una producción de dimensión internacional, rodada entre España, Francia, Singapur y Suiza.

"Gracias por serme fieles", dijo el director sevillano en referencia a sus colaboradores habituales. "Porque gracias a vosotros las películas brillan", remató Rodríguez, bastante más parco -es ya sobradamente conocida su timidez ante esta otra clase de puestas en escena- que Gervasio Iglesias, uno de los productores de este filme en el que participaron Zeta Cinema, Atresmedia Cine, Atípica Films y Sacromonte Films. "Siento de verdad que estamos viviendo el comienzo de algo grande. Vienen cosas fantásticas para los próximos años, proyectos que están naciendo ahora y que van a ser muy potentes. Se están consiguiendo cosas en Andalucía porque, como hemos podido ver en esta gala, llena de calidez, hay entre nosotros compañerismo, solidaridad y amistad. Y si seguimos así vamos a ser imparables", afirmó Iglesias ya casi en el cierre de una gala que se prolongó durante casi tres horas.

Uno de los momentos más emotivos fue la entrega del Premio de Honor a Julio Diamante

Presentada por los periodistas Rafael Pontes y Marta Jiménez -autora, por cierto, de Yo, Bill Murray, por el que recibió el premio al mejor libro de cine ex aequo con Enrique Iznaola, por Rodajes en Jaén-, y respaldada desde el patio de butacas por las autoridades políticas -asistieron el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, o el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz-, la ceremonia deparó también alegrías para Antonio de la Torre, auténtico peso pesado del cine andaluz, ganador del premio a la mejor interpretación masculina por su papel en Tarde para la ira -cuyo director, Raúl Arévalo, recogió otro galardón para su película, el de mejor título sin financiación andaluza-, así como para Mercedes Hoyos, reconocida como mejor actriz por su trabajo en Todo saldrá bien, de Jesús Ponce.

Si De la Torre fue aplaudido -"aunque parezca una frase un poco folclórica, quienes me conocen saben que lo digo en serio: da igual el acento que ponga o como sea el personaje, todo lo hago con alma de andaluz y me enorgullezco de ellos, porque llevo dentro esta tierra de pasión y talento"-, no menos lo fue Hoyos, que tras alabar a los "secundarios que se baten el cobre durante años" hizo un llamamiento a directores y guionistas: "No condenemos a nuestras hijas a verse representadas sólo como madres sufridoras, no las condenemos a tener siempre 25 años, vamos a darle papeles protagonistas a las mujeres de verdad, que a partir de los 40 años tenemos mucho que contar".

Otro de los momentos más emotivos de la gala, con el auditorio puesto en pie, fue la entrega del Premio de Honor a Julio Diamante, director y durante casi 20 años responsable de la pionera Semana Internacional de Cine de Autor de Benalmádena. "Amar y defender el cine, la cultura y la libertad es lo que he procurado hacer toda mi vida", afirmó este gaditano de 86 años que compartió homenaje con el Festival de Cine Español de Málaga, que en su próxima edición cumplirá 20 años.

Remedios Málvarez, ganadora del premio a la dirección novel por Alalá; Miguel Amoedo (fotografía, por La novia de Paula Ortiz); Alejandro González Salgado (mejor documental, Bolingo, el bosque del amor); y Pablo Cervantes, ganador del galardón a la mejor música original, esta vez por Ebro, de la cuna a la batalla, fueron también partícipes de esta fiesta auspiciada por Asecan, cuyo presidente, Javier Paisano, no quiso dejar de recordar que "el sello del cine andaluz se consolida año tras año y necesita el apoyo indiscutible de las administraciones públicas".