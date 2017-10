Tres historias dentro de la Historia

El octavoes el título de la primera novela del gaditano José Martínez Vidal, que se estrena en el mundo editorial de la mano de De Librum Tremens con una obra que subtitula Amor y muerte en la Cuba de 1898 y que encierra tres historias dentro de la gran Historia que fue aquella guerra y la pérdida definitiva de las colonias españolas de ultramar. La nueva publicación se presenta hoy en la Universidad de Cádiz, en la Sala de los Libros del edificio Andrés Segovia, a las siete de la tarde.

Lector empedernido desde su adolescencia, Martínez Vidal (Cádiz, 1967) estudió Derecho en la Facultad de Jerez. Aunque nunca se planteó publicar, con el tiempo fue dando rienda suelta también a sus ganas de escribir. Así, unió dos de sus pasiones: el rugby, que ha practicado de forma no profesional hasta los 42 años, y la literatura, de forma que empezó a escribir textos relacionados con este deporte y en los que plasmó aspectos del rugby como el compañerismo, su condición de deporte divertido y, además, todo aquello que pudiera estar relacionado con él: desde el olor del césped en el que se practica hasta la manera de entrenar y de calentar de los jugadores. Eran textos, como él mismo explica, casi de consumo interno que enviaba a su compañeros de equipo y que ahora mismo no conserva: "Los he perdido todos".

La obra, editada por De Librum Tremens, se presenta hoy en la Sala de los Libros de la UCA

Aquella afición a la escritura, tan poco profesional entonces como lo fue su dedicación al rugby, acabó por llevarlo hacia el camino de la novela, sin otra pretensión original que la del divertimento: "Empecé tres novelas, una sobre la guerra civil, otra sobre la guerra de Cuba y otra sobre piratas... ésta la dejé porque no daba con la tecla, no me hacía con los términos de los barcos y demás".

Y así nació El octavo, una novela que se desarrolla entre 1895 y 1898, con saltos temporales incluidos, en la que se esconden hasta tres historias dentro del marco histórico que tan nefastamente cerró el siglo XIX para los intereses españoles, y al que Martínez Vidal ha intentado ser fiel. Pero con la vista puesta en la ficción, escribió la historia de amor entre un teniente de artillería con una isleña hija de un terrateniente español, otra sobre una serie de asesinatos que tienen como víctimas a soldados y la historia de un espía en pleno conflicto bélico.

Cuando acabó la novela, se la dio a leer a su mujer, que fue quien le animó a tratar de publicarla. Así, la envió a dos editoriales, una de ellas le contestó de manera afirmativa y arrancó toda la compleja maquinaria de pruebas y trabajos previos a la edición definitiva del libro, que ya se encuentra en las librerías.

Una vez salvado el difícil escollo de dar fondo y forma a su ópera prima literaria, Martínez Vidal seguirá ahora escribiendo y retomará su inconcluso texto ambientado en la guerra civil para que se convierta en su segunda novela.

Mientras tanto, presenta hoy El octavo en la Sala de los Libros de la UCA, a partir de las siete de la tarde. Lo hará junto a dos compañeros de pupitre, de su época en Salesianos, que saben ya también lo que es publicar una obra: José Antonio López Fernández y Jesús Luciano López.