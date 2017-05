"Hemos hecho bailar la Salve rociera a 20.000 'indies"

De toda la vida de Dios, dicen, a ellos les ha ido mucho la marcha tropical, sólo que "no se había encajado todavía". "Pero hasta tenemos unos pocos popurrís con pinceladas. Y ahora nos apetecía meternos de lleno", comenta Rafael Ruiz, compadre de Antonio Romero, dos hombres felices que como Los del Río llevan más de 50 años "inventando para que el mundo se divierta". Ahora acaban de publicar el disco Los del Río Tropical, donde incluyen versiones de Gloria Estefan y Sinatra, cantan con Celia Cruz tecnología mediante y dan la enésima vuelta de tuerca a Macarena en una versión con el grupo cubano Gente de Zona (el de La gozadera), en un intento de la discográfica Universal para introducir al dúo de Dos Hermanas en los ritmos caribeños, mayormente cubanos, cerca del filón de la hegemonía reguetonera.

"En este rinconcito, en Sevilla, en Cádiz, sentimos igual que allí. Estuvimos en Cuba grabando el vídeo [del primer single, Lo que está pa ti, "junto a un tal Willy Chirino", que resulta que es otro cubano, cantante de éxito en la isla y en los Estados Unidos hispanohablantes] y aquello se parecía muchísimo a Andalucía en los años de pan con aceite y azúcar. Ellos se arreguindan a la música igual que nosotros lo hacíamos aquí cuando después de pasar tantas calamidades íbamos a la Feria y el que podía llevaba unos filetes empanados y el que no, un cachillo de tortilla. Pero siempre con alegría y con ritmo", recuerda Antonio.

Vas por ahí y ves a un tío que hace 20 km. en coche para desayunar; no hay necesidad de dejar el pueblo, hombre"

Todo en Los del Río parece abocado a desembocar en la Feria, el Rocío o la poderosa agenda de contactos que vienen reuniendo desde que en los años 60 y 70 se conviertieron en solicitados amenizadores de las fiestas de la sociedad bien madrileña. A esa época se remonta la conexión con Julio Iglesias, invitado estrella en el álbum, junto al que Antonio y Rafael cantan Soy un truhán, soy un señor. "Fuimos unos días a Punta Cana, que nos invitó Pepe Hidalgo, el dueño de Air Europa, y Julio estaba por allí también. Le faltó tiempo para invitarnos a cenar -cuenta Rafael-. Y se lo dijimos, que íbamos a hacer un disco con algunos duetos, que si quería participar. Pero ya, dice. Él es la Marca España más importante. Y se prestó a hacerlo de verdad, tú escúchalo cantar, se le nota entregaíto".

Así de fácil, o al menos nada indica lo contrario, fluye la vida de estos dos fervorosos creyentes de 69 años a los que su Virgen de la Macarena, no lo dudan, les "echó un cable" en 1993. "Estábamos en Londres, en una gala donde estaban también las Spice [Girls], y las chiquillas nos hacían la ola, estaban allí haciéndose fotos con nosotros y nos decían ustedes number one", rememora Rafael sobre la popularidad que alcanzó la Macarena, que llegó a cotas colosales cuando, en un episodio ya celebérrimo, Bill Clinton usó el tema para su campaña electoral de 1996. "Y hace poco su mujer no ganó porque le faltó ese empujoncito. No la puso y ahora vienen los lamentos", bromea Antonio sobre una canción que ha conocido más de 4.700 versiones y les ha generado unos ingresos, según estimaciones a partir de datos de la SGAE, más de 60 millones de euros en derechos de autor. "Yo siempre digo que una persona sin fe es un bulto sospechoso. Hay que tener fe. Una persona sin fe es lo peor que te puede pasar. Nosotros somos de la tierra de María Santísima y mira tú cómo nos respondió. Esa canción abrió las puertas de la música a todo lo hispano", presume Antonio.

"Pero la vida resuelta no la tiene nadie", dice. "Nosotros la tenemos ya más que vista, pero tenemos unos hijos que están empezando en esto y ahora toca ayudarlos. Cantan de lujo, pero por ahora mejor que los mandemos a Eurovisión porque no están para eso todavía". Se conoce que tampoco lo estaba Manel Navarro, de lo cual se quejan en clave: "Hombre, bien bien... aquello no estuvo. Si yo le digo a un hijo mío que es un fenómeno cantando por seguiriyas y es mentira, lo estoy matando. Mejor le dice uno hijo, por ahí no y le haces un favor al chiquillo".

Ellos, dicen, supieron centrarse, hacer lo que sabían, dejarse asesorar y esquivar "mucha basura". "Sí, porque te puede salpicar. Alrededor de nosotros hemos visto correr la droga, ha corrido toda la ruina del mundo, tantísimas cosas, y hay que saber apartarse. Hay momentos en los que hemos dicho: Señores, aquí hay que pararse y cuidar de lo que estamos haciendo", confiesa Antonio. Por lo demás, tampoco el secreto del éxito es tan enigmático: "Las cosas hay que hacerlas con ilusión, porque si no te quedas en tu casa, te acuestas y te echas una manta en la cabeza. O te dedicas a vender parcelas. Que anda que se venden pisos y parcelas y no conocemos nosotros a gente... ¿Tú crees que nosotros con la labia que tenemos no venderíamos medio país en parcelas? Pero hemos sido respetuosos, nos hemos dedicado a la música", expone Antonio. "Sólo hemos querido superarnos a nosotros mismos, siempre decimos que la competencia la tienen los demás", tercia Rafael. Sólo una vez, admiten, se desviaron de esa máxima. "Veníamos de Benidorm, del festival, el año que ganó Julio con La vida siguel igual. Nos bajamos en dos coches con el Dúo Dinámico -recuerda Antonio-, Rafael con Ramón en un Mercedes y yo con Manolo en otro; paramos a comer en Puerto Lumbreras y para pagar se sacaron un manojo de billetes de mil pesetas, no se me olvidará, un taco así de gordo, mira, 100.000 pesetas de la época tranquilamente. Ahí sí que nos miramos y nos dijimos: Un día el Mercedes para cada uno y el billetazo en el bolsillo tiene que ser nuestro también". Et voilá...

Ahora, además, frecuentan otro tipo de festivales. Festivales de modernos como el San San de Benicássim donde actuaron en abril. "Raphael estuvo en uno, el Dúo Dinámico en otro, vimos que, total, tampoco es que mataran a nadie. Y no veas los chavales con nosotros", cuenta Rafael. "Lo menos 20.000 indies había -le releva Antonio-. Bueno, pues acaba la actuación y cantamos la Salve rociera, y todos cantándola allí a pleno pulmón. Qué cosa más bonita. Serían indies pero no había cosa más grande en ese momento que Los del Río. Nos dieron la vida".

Siguen viviendo en Dos Hermanas pese a muchos cantos de sirena desde Madrid o Miami. "Luego vas por ahí y ves a un tío que coge el coche y se hace 20 kilómetros para ir a desayunar. Qué necesidad hay de eso, hombre", dice Antonio sobre la elección de quedarse en casa. Y en ella, en el auditorio municipal que de hecho lleva el nombre del dúo, comienza esta noche la gira de presentación de Los del Río Tropical junto a Gente de Zona. Ubrique (mañana) y Málaga (este sábado) serán las siguientes paradas.