"Me hubiera gustado dejar lista Casa Pinillos porque trabajé mucho en ella"

-once años al frente del Museo de Cádiz y se jubila en su cargo. ¿Cuál ha sido el principal reto de su gestión?

-El principal reto ha sido mantener una actividad en general y una programación en concreto, digna, en un periodo de grave crisis que me ha pillado de pleno, porque si tuviera que relacionar algo con este periodo es con la crisis económica.

-De hecho llegó la crisis y su primer reto pronto se tambaleó, la ampliación del Museo. ¿Lo veremos?

-Indudablemente, confío en que sí. Cuando llegué las perspectivas eran magníficas, pero pronto nos encontramos con la realidad. Era el principal proyecto, que no era poco, y de hecho yo llego al Museo porque empiezo a trabajar en el equipo que estaba redactando el plan museológico y arquitectónico para este fin, que se presentó en 2007 ante la prensa. Y claro que tiene que llegar, porque es un gran museo que tiene piezas singulares, pero se merece un contenedor acorde con sus contenidos. Con la ampliación, no sería sólo un museo de referencia que ya lo es, sino que estaría entre el grupo de los museos selectos.

-Si el Ministerio nos sorprendiera con presupuesto para el Museo. ¿No tendría que actualizarse el proyecto museográfico?

-Habría que hacer una revisión, pero en esencia es perfectamente válido. Del Museo el proyecto incluía las pautas generales, pero no se definió por completo. El que está definitivo es el de Casa Pinillos, pues se sabe todas las piezas que van, en qué vitrina, los textos... Sólo falta el dinero. Y hace dos años el Ministerio manifestó su interés en retomar, pero hasta hoy, nada.

-¿No han sido la Junta y usted como director del Museo demasiado laxo con esta demanda ya histórica?

-Siempre ha habido un interés pero son temas que no suelen trascender. He conocido a cinco delegados y siempre ha sido de los asuntos más importantes, tanto a nivel Delegación como a nivel Consejería. Pero si no sale adelante la Casa Pinillos que es el paso intermedio, que tampoco supone una gran inversión para lo que son los presupuestos a nivel estatal, imagina el Museo. También es cierto que ahora mismo que al Ministerio no se le ha ofrecido la parte del edificio desalojada, lo que era la Escuela de Arte, que está en manos del Ayuntamiento por un convenio realizado entre la Junta y el anterior equipo de gobierno local, en época de Teófila. Es el Ayuntamiento quién tenía quien ofrecerlo al Ministerio, vino el cambio y aún no se ha ofrecido. Hay que aclarar esta situación. Por ejemplo, en Pinillos se cedió al Ministerio y se hizo cargo de la gestión del edificio.

-A nivel interno, ¿se debe solicitar cada año?

-El Ministerio es consciente de ello y, de hecho, hace unos meses estuvo aquí una arquitecta de la gerencia de Infraestructuras viendo un poco la situación del Museo. Van a hacer una obra cuyo proyecto está hecho de renovación de las monteras, pues aunque la Junta sea quien lleve la gestión, la obras que son de cierto calado son del Ministerio como propietario del edificio. Y creo que están ya aprobados los presupuestos. Pero lógicamente están al tanto de todo, de Pinillos y de la ampliación del Museo. Ambas actuaciones están en cartera y cada parte es consciente. La Junta tiene un gran interés pero no tiene la última palabra.

-Pasó el tren Tricentenario y todavía hoy seguimos sin novedades de Pinillos.

-No tengo constancia. Al principio salió el concurso tanto de la rehabilitación como de la museografía incluida. El centro lo inauguró Ángeles González-Sinde, pero continúa sin la museografía. Es un tema que sí me hubiera gustado dejar finiquitado porque trabajé mucho en él.

-¿Cómo vertebra su gestión al frente del Museo?

-Casi que puedo dividir mi trabajo en el Museo en tres etapas. Del 2007 al 2011, en la que se inician grandes proyectos y se ve culminar la rehabilitación de Pinillos, y no la ampliación pero justificado por el retraso del traslado de la Escuela de Arte. Fue muy interesante, con exposiciones de apoyo estatal vinculadas al Bicentenario y con grandes actividades a partir de 2011 como ciclos de música, de conferencias, las tertulias de la Pepa. Encuentros importantes con Felipe González, Juan Luis Cebrián, Pérez Royo, lo que le daba al Museo mucho caché y dinamismo. La Asociación Cultura también fue muy activa. La segunda etapa o vértice fue el año del doce, un año muy activo, pero sólo en su primera mitad con exposiciones oficiales, pues en la segunda tuve que gestionar nuevos proyectos. Hubo 14 exposiciones en total. Y en la tercera vino la cruda realidad de lo que había sin el brillo del Bicentenario, con un presupuesto muy ajustado con el que tuve que hacer una programación digna para que el Museo siguiera siendo un centro de referencia.

-¿Y cómo ha tratado de hacerlo dinámico?

-Un museo no puede ceñirse a lo que tiene en exposición permanente, hay que dinamizar a través de actividades y exposiciones. Conseguimos muchas exposiciones con presupuestos bajos pero siempre sin perder la dignidad. Y he sido el primer sorprendido, pues hemos podido mantener un ritmo de exposiciones muy similar al que llevábamos anteriormente.

-¿Y cómo se ha traducido en las visitas?

-Del primero al segundo año que llegué subió bastante, alcanzándose el medio millón del 2007 a 2011. Se superó aún más el año del Bicentenario, en el que se llegaron incluso a las 246.000 visitas. Y después, pese a la crisis, del 2013 al 2018, se ha subido respecto a la primera etapa, con 486.726 visitas, por lo que me creo satisfecho. Hemos salvado bien el gran bache de la crisis que ha sido justo después del doce.

-Una tercera etapa en la que, además, le pilla de lleno el cierre por las tardes de verano del Museo Provinial de Cádiz.

-Debido a la falta de presupuesto y a que el gobierno central impide hacer contratos temporales por una norma, se inicia esta etapa de cierres que ha sido muy dura. Hubo contestación tremenda y la cara visible era yo, cuando no tenía poder de actuar. Ofrecí realizar actividades por las tardes pero, con todo su derecho, hubo reacción sindical. Pero me marcho con la noticia de que vuelve a abrir por las tardes, así que salimos de este pozo que significó la salida del Bicentenario.

-Ante la negativa de la ampliación, ha afrontado pequeños proyectos de la mejora como la sala de Colonizaciones y el circuito del Gades romano.

-Yo me he considerado heredero de una gestión de personas que se habían volcado plenamente con el Museo. He estudiado qué han aportado y qué han hecho para ver qué puedo hacer siguiendo la línea de superación. Desde el principio fui incorporando renovaciones, nuevas vitrinas, se cambió la sala de Comercio y fue una buena mejora, en el doce se inauguró la sala del Cádiz Islámico y el gran impulso se dio a finales del 14 con la renovación profunda de las salas de arqueología romana, cuando se incorporaron piezas muy interesantes como el mosaico del puente Melchor o Livia con su cuerpo, además de la renovación de la sala de la Tía Norica, con nuevas vitrinas y restauración de los títeres. El discurso expositivo del Museo que era de los 90 estaba incompleto. También se ha realizado cambio de pavimento en algunas salas, mejoras de accesibilidad, en la fachada y se ha actuado en los áticos y almacenes. Y tengo que decir que el trabajo ha sido del gran equipo que he tenido detrás, he sido un privilegiado a nivel de administración, de técnicos y personal de mantenimiento.

-¿Qué otros proyectos deja en el candelero para su sucesor?

-Al que venga le diré las líneas de actuación que hay en marcha por si quiere continuarlas. Pero no puedo meterme en su actuación, he respetado a los que me han antecedido porque no me he sentido propietario del Museo. Y así lo haré con mi sucesor.

-A la espera de un plan museológico actualizado, hábleme de la relación del Museo con las nuevas tecnologías (Códigos QR, redes, ausencia de audioguías, de web propia etc)

-Hemos dado un paso importante. Audioguía no tenemos en ningún museo de Andalucía y web tenemos la de la Junta, que se está renovando. Aparte, casi a la par de la renovación de las salas de Roma se introdujeron códigos QR en piezas singulares de la sección arqueológica. Y ha sido muy importante nuestra entrada en las redes, en las que somos muy activos desde que en 2015 tenemos a una persona encargada. De hecho, somos uno de los museos punteros de Andalucía en este sector, con casi 4.000 seguidores. Y en este punto también me voy satisfecho porque nos hemos modernizado y lo virtual es fundamental, sobre todo cuando en Cádiz el turismo cultural es el que debe trabajarse.

-Ahora que se va, ¿puede confesar su pieza favorita del Museo?

-No tengo una. Los sarcófagos, los Zurbaranes de la Cartuja y la Tía Norica son los tres emblemas. Pero también el ajuar de cristal de roca es maravilloso, me encantó vivir el encuentro de la cabeza de Livia con su cuerpo y ha sido muy interesante el ingreso de todo el conjunto de joyas del ajuar de Subdelegación, de una riqueza tremenda y de los hallazgos más importantes desde el ajuar de cristal de roca. Pero podría seguir, no me conformo con una.

-¿Qué hará a partir de este lunes? ¿Qué museo visitará?

-Primero me daré unos días de descanso, no voy a salir corriendo (ríe). Y en cuanto a museos, visitaré todos y cuantas exposiciones pueda, pues es un vicio que me acompañará siempre. También iré a Roma, que es mi otra ciudad, para revivir la Roma que he visitado en otras ocasiones. Y bueno, como he estado entregado al Museo al cien por cien, ahora quiero retomar mi trabajo de investigación sobre patrimonio arquitectónico gaditano y de arqueología. Me gustaría actualizar mi trabajo de las torres miradores, profundizar en la arquitectura doméstica y civil de Cádiz. Investigar y publicar, en definitiva. Ahora, cuando termine mi trabajo en el Museo, veré por dónde empezar.