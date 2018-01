Otros cinco grupos se apuntan al cartel del próximo No Sin Música

Más ritmo para la sexta edición del Festival No Sin Música de Cádiz. Los organizadores, con el director artístico Omar Osuna a la cabeza, aprovecharon la celebración en Madrid de la Feria del Turismo FITUR para presentar el cartel de la gran cita musical del verano en la capital gaditana, con los nombres conocidos hasta ahora y con la incorporación de otras cinco bandas que completan el cartel. Se trata de Dorian, Zoé, Shinova, The Milkyway Express y Last Drop.

La nómina de artistas del nuevo No Sin Música se presentó en el stand de Turismo de Cádiz de esta feria internacional, donde Omar Osuna se refirió al festival gaditano como "uno de los atractivos turísticos-musicales más fuertes del sur de España".

Así, en la presentación se anunció un nuevo avance de bandas encabezado por Dorian, uno de los grupos indies que más hits emocionales colecciona y que recientemente ha adelantado su nuevo sencillo, Hasta que caiga el sol, de lo que será su nuevo y esperado disco.

Junto a ellos también se suman para actuar en julio en el muelle de Cádiz los mexicanos Zoé, una de las bandas de rock más especiales de los últimos tiempos, también con nuevo disco a la vista y que quizás hagan vibrar en directo con temas tan mágicos como Nada, la para muchos maravillosa canción interpretada junto a otro de los artistas ya confirmados en el festival, Bunbury). Además, acaban de editar Panoramas, un documental en forma de mirada íntima hacia la banda y su trayectoria.

Los vascos Shinova y su rock alternativo en castellano también estarán en el No Sin Música con sus nuevos temas, mientras que los sevillanos The Milkyway Express pondrán su punto de inflexión en el festival. Por último, aparecen en el nuevo avance como aperitivo local los rockeros de Last Drop.

Si a los nuevos nombres unimos a artistas ya confirmados en avances anteriores, tendremos, según Omar Osuna, "uno de los carteles festivaleros con más empuje del verano y además anclado en un entorno único como es el puerto de Cádiz".

Cabe recordar que en la próxima edición de No Sin Música estarán presentes uno de nuestros músicos más universales, especiales y únicos, Enrique Bunbury; el comprometido cantante puertorriqueño Residente; el grupo de pop del momento Izal; la versatilidad y frescura de La M.O.D.A., Marky Ramone y muchos más como Sidecars, We The Lion, Antílopez, La Tarambana, Los Labios, Rufus T. Firefly, Triángulo Inverso y Santísima.

La próxima edición de No Sin Música, la sexta desde que el festival naciera con pasos lentos pero seguros en el patio del colegio San Felipe Neri, se celebrará en el gran escenario instalado en el Muelle Ciudad del puerto de Cádiz entre los días 19 al 21 de julio. Los abonos para el festival están a la venta desde finales del pasado año, desde el 14 de noviembre, y se pueden obtener a través de la web del festival.