"El equipo de gobierno se ha cargado el Festival Manuel de Falla"

Durante los últimos 32 años, los amantes de la música de la ciudad marcaban un gran círculo rojo en el mes de mayo de sus almanaques. Rojo pasión, rojo fuego, con el que Cádiz honraba a su compositor más universal: Manuel de Falla. El festival que lleva, que llevaba su nombre, se puso en marcha en 1984 y por él han pasado figuras como María Victoria de los Ángeles, Jorge Drexler, José Mercé, Amancio Prada, Lila Horovitz o Ara Malikian, por citar a algunos. Ayer, el Partido Popular realizó una crítica feroz a Eva Tubío, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz; a su asesor cultural, Paco Cano, al que no llegaron a nombrar explícitamente, pero del que llegaron a decir que "el ECCO está vacío, salvo por el despacho de un asesor cultural condenado a siete años por la Audiencia Nacional precisamente por su gestión cultural". Por extensión la crítica alcanzó a todo el equipo de gobierno y a esos "colaboradores culturales de los medios de comunicación que antes lo criticaban todo, todo les parecía poco, ya fuera traer a Caetano Veloso o una exposición de Diego Ribera, todo era insuficiente. No me imagino qué nos hubiera pasado si nos hubiéramos cargado algún ciclo del tipo Música en Cuaresma o las Noches Clásicas...".

Romaní siguió diciendo que el Festival Manuel de Falla había sufrido un giro iberoamericano que permitió traer a artistas como el citado Jorge Drexler, "que vio como se estrenaba un espectáculo como Gades, de Paco Cepero y la orquesta de Córdoba, hecho expresamente para estrenarlo en este festival. Un gran festival donde también tenían cabida corales nuestras como la Coral de la Universidad de Cádiz o la propia Camerata, que ya les digo que está abandonada. ¿Y saben qué motivo ha esgrimido el gobierno de Podemos para eliminar este festival de 32 años? Ninguno. Suponemos que -como en muchos otros ámbitos- para los señores de Podemos y Ganar Cádiz la cultura es solo la que ellos quieren que sea", dijo fríamente Romaní.

"Poco a poco se lo están cargando todo -siguió-. Llevamos ya dos Viernes Santo sin escuchar las Siete Palabras de Haydn en el Oratorio de la Santa Cueva, un concierto tradicional hecho para ese oratorio que recuperó este Ayuntamiento para el ciclo de Música en Cuaresma. Pero ya el colmo del despropósito es cargarse este Festival Manuel de Falla que era seguido en toda España. Y lo peor es que no sabemos por qué motivo".

A juicio del portavoz popular en el Ayuntamiento de Cádiz la oferta cultural ha descendido. "Ni exposiciones, ni música, con el ECCO vacío. Yo creo que alguien del equipo de gobierno debiera tomar cartas en el asunto en la Delegación de Cultura".

Para finalizar indicó Romaní que "lo peor que nos puede estar pasando, y no crean que es una especulación, es que la cultura en esta ciudad esté dirigida por Eva Tubío, con el asesoramiento de una persona a la que nada le gustaba en Cádiz hace dos años y que ahora, a pesar de tener condena firma de la Audiencia Nacional, ocupa un despacho en dependencias municipales".