"La gente conoce a Shakespeare pero no a Calderón ni a Lope"

Ver más teatro, hacer más teatro, experimentar nuevas formas de hacer de teatro pero desde la propia coherencia, los propios principios. Esperando Teatro -como quien espera a Godot- nació hace tres años en la ciudad como remedio para cubrir todas estas necesidades de un grupo de jóvenes comandados por Francisco Weber. Una formación que ha ido consolidándose y asentándose a través de adaptaciones y propuestas inéditas y que mañana presenta en el Edificio Constitución 1812 su visión de Fuente Ovejuna, un texto con unas enseñanzas "que no han perdido nada de actualidad" y que la asociación teatral gaditana lleva a escena "desde la mirada del teatro contemporáneo".

Así lo explica Weber, director del grupo, que apuesta por "el distanciamiento" del contexto de la obra y "por incluir al público" en la dramaturgia de Lope de Vega que el joven han tenido que "recortar textualmente" ya que serán 7 los actores que den vida a la adaptación de esta historia que originalmente cuenta con una veintena de personajes. "Pero es que el público también es Fuente Ovejuna y, con esta intención, para que sean un activo de la acción, se colocarán en cuadrado de forma que puedan vivir la actuación en 360º y quien esté situado en una cara del cuadrado percibirá a la cara de enfrente como parte de Fuente Ovejuna", describe Weber que no quiere para sus artistas vestuario del Siglo de Oro que sólo estará presente, casi como destellos de tiempo, en algunos objetos del atrezzo.

Así, "rompiendo un poco las reglas escénicas del teatro áureo", advierte, Weber idea una nueva manera de acercarse a una historia donde el abuso de poder del Comendador de Calatrava, quien desea amar a la hija del alcalde, la joven Laurencia, provocará el rechazo de todo un pueblo con un desenlace que pocos lectores y aficionados al teatro desconocen.

"Pero la verdad es que me da a veces pena de que la gente conozca, por ejemplo, a Shakespeare y, sin embargo, no conocen a Calderón o a Lope. España cuenta con una serie de textos grandísimos pero no son todo lo difundidos que deberían. Fíjate que se da la casualidad que la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico está haciendo también Fuente Ovejuna, así que pienso que hay una necesidad real por contar la historia de nuevo desde otra perspectiva porque los temas te aseguro que son totalmente universales y actuales aunque el texto sea de hace 400 años", reflexiona el director que comenzó de niño con los talleres en La Viña de Diana Civila y que prosiguió en San Felipe con José Ramón Puya hasta que quiso formar su propio grupo para desarrollar su lenguaje.

Fuente Ovenjuna es el último trabajo de Esperando Teatro que ha puesto en escena desde su debut La cantante calva, El enfermo imaginario y los textos propios Tercenario y Heroidas.